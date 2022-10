Mansory Mercedes-Benz GLS 63 AMG 850 PS, auf Wunsch mit Bügelkante

2/14 Dem Vierliter-V8-Biturbo des Benz flanscht Mansory eine Zusatzmotorsteuerung in den Kabelbaum und entlockt dem Achtzylinder in Kombination mit einem Sportluftfilter, neuen Krümmern, optimierten Turboladern und einer Edelstahlabgasanlage so 850 PS sowie ein maximales Drehmoment von 1.100 Nm. Bleibt es allein bei der neuen Software, müssen 750 PS und 1.000 Nm als Leistungsausbeute reichen.