Zubehör für den Mitsubishi Eclipse Cross Optik und Nutzen für das SUV-Heck

Der Mitsubishi Eclipse Cross überraschte bei seinem Marktstart im Frühjahr 2018 mit seinem exzentrischen SUV-Coupé-Design. Das kommt bei den Kunden an, im vergangenen Jahr wurden immerhin 11.385 Eclipse Cross erstmals in Deutschland zugelassen.

Jetzt erweitert der Importeur das Zubehörangebot für die Baureihe und konzentriert sich bei den Neuheiten auf die Heckpartie des Eclipse Cross. Schutz vor Lackkratzern beim Beladen bietet eine Edelstahlleiste mit dem Modellschriftzug für den Stoßfänger.

Eine Auflage für den Stoßfänger in der Optik eines Heckdiffusors soll für sportliche Optik sorgen. Sie ist in einem silbernen Edelstahl-Look oder in Schwarz erhältlich. Die Schutzleiste kostet 119 Euro, die Diffusor-Optik 599 Euro, jeweils ohne Montagekosten in der Werkstatt. Wer beide Zubehörteile nimmt, spart durch einen Paketpreis von 649 Euro Geld.

Fazit

Die Schutzleiste erhöht den Praxisnutzen des Mitsubishi Eclipse Cross, der angedeutete Heckdiffusor zumindest optisch die Dynamik des kompakten SUV-Modells.