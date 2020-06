Neuer Audi S8 Abt bringt Luxus-Limo auf 700 PS

Tuner Abt hat sich den neuen Audi S8 vorgenommen. In der Luxuslimousine, die in der vierten Generation Anfang 2020 mit 571 PS und 800 Nm Drehmoment auf den Markt kam, sahen die Allgäuer noch Entwicklungspotenzial.

Den 4,0-Liter-V8 bringt ein neues Steuergerät elektronisch auf 700 PS, das maximale Drehmoment steigt auf 880 Nm. Während der Serien-S8 in 3,6 Sekunden auf 100 km/h rennt, absolviert der S8 by Abt den Spurt 0,2 Sekunden schneller, die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 270 km/h, wenn eine Keramikbremsanlage verbaut ist. Unangetastet ließ Abt das Fahrwerk, dass sich in Kurven um drei Grad neigt.

Neue Felgen und dezenter Spoiler

Dafür kann der Kunde einen Heckspoiler in Sichtkarbon ordern, sowie 20 Zoll große Leichtmetallräder vom Typ Abt "GR" und "FR". Letzteres ist auch in 21 Zoll in Fünfspeichen-Optik verfügbar.

Im Innenraum setzt Abt ebenfalls eher auf Understatement. Eine Start-Stop-Schalterkappe sowie eine Schaltknaufkappe sollen dezent auf die Tuningversion hindeuten.

Die Preise den Abt Audi S8 im Einzelnen:

Leistungssteigerung auf 700 PS: 10.990 Euro

V-Max-Anhebung: 690 Euro

Montage Leistungssteigerung: 181 Euro

TÜV Leistungssteigerung: 90 Euro

Heckspoiler mit Montage: 1.419 Euro

Abt-Felgen FR20 – 9,5 x 20 inklusive Spurverbreiterung: 3.910 Euro

Abt-Felgen FR21 – 9,5 x 21 inklusive Spurverbreiterung: 4.590 Euro

Abt-Felgen GR20 (Matt oder glänzend schwarz) – 9,0 x 20 inklusive Spurverbreiterung: 3.910 Euro

Abt Ventilkappen: 24,50 Euro

Fazit

700 PS ist natürlich eine Ansage, aber ansonsten scheint das Tuning-Potenzial für den S8 erschöpft zu sein.