Novitec Ferrari 12Cilindri Spider: Viel Kohle, die man sieht

Supersportwagen haben mittlerweile bereits ab Werk so ein hohes Niveau erreicht, dass es für Tuner offensichtlich zunehmend schwieriger wird, diese Boliden zu veredeln. Novitec hat sich dennoch den neuen Ferrari 12Cilindri Spider vorgenommen.

Viel sichtbares Carbon Die Optik des Zwölfzylinder-Frontmotorsportlers schärft die Truppe aus dem bayerischen Stetten mit verschiedenen Carbon-Anbauteilen nach. An die Serienfrontschürze werden eine neue Spoilerlippe sowie Aufsätzen für die seitlichen Lufteinlässe adaptiert. Neue Abdeckungen hüllen die Stege des zentralen Lufteinlass ebenfalls in Carbon. Auch die Serienblende zwischen den Hauptscheinwerfern durch ein Teil aus Sicht-Carbon ersetzt. Weitere Kohlefaserbauteile finden sich an den Luftauslässen auf der Motorhaube, und den Blenden hinter den Vorderrädern.

Am Heck ersetzt Novitec den Serienspoiler durch ein dreiteiliges Carbon-Luftleitwerk. Noch mehr Carbon in Sichtbauweise findet sich an den Seitenschwellerverkleidungen sowie den Außenspiegeln. Novitec verbaut aber auch da Carbon, wo man es nicht gleich sieht – nämlich unter der langen Motorhaube. Hier präsentieren sich die Motorraumverkleidung und die beiden Luftfiltergehäuse in der markanten Sicht-Carbon-Bauweise.

Spezialfelgen für Keilform Erstmals an einem Novitec zu sehen sind die neuen NF12-Leichtmetallfelgen, die in bewährter Manier in Zusammenarbeit mit dem US-Felgen-Hersteller Vossen entstanden sind. Die geschmiedeten und überfrästen Räder punkten mit einer Zentralverschlussoptik und fünf zum Rand auslaufenden Y-Speichen. Um die Keilform des 12Cilindri zu unterstreichen werden vorn 21 Zöller und hinten Felgen mit 22 Zoll Durchmesser verbaut. Darüber spannt Novitec vorn Reifen in der Dimension 275/345 und hinten in der Größe 325/30. Alternativ stehen drei weitere Felgendesigns sowie unzählige Farbvarianten zur Wahl.

Beinahe konkurrenzlos tief liegt der 12Cilindri Spider mit den kürzeren Sportfedern, die die Karosserie an beiden Achsen um 30 Millimeter absenkt. Das schärft die Optik, beflügelt aber durch den tiefer liegenden Schwerpunkt auch die Fahrdynamik.

Klingt satt, glänzt golden Essenziell in einem offenen Zwölfzylinder-Sportwagen ist aber auch der Klang. Novitec setzt hier auf eine Hochleistungsauspuffanlage mit Klappensteuerung, die wahlweise aus Edelstahl oder Inconel gefertigt wird. Letztere kann zur besseren Wärmeableitung zudem mit einer 999er-Feingoldbeschichtung geordert werden. Feingold glänzt auf Wunsch auch an den neuen Auspuffendrohren. Alternativ fahren die in Mattschwarz vor.

Beim Interieur gilt die gleiche Ansage wie bei allen Novitec-Kreationen. Hier dürfen Kunden mit Leder und Alcantara ihre ganz persönliche Wohlfühl-Oase gestalten.