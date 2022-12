Recaro Sport C und Podium GF Sportsitz und Rennschale

Seit 1963 fokussierte sich das Stuttgarter Unternehmen Reutter Carosserie auf sein heutiges Kernsegment. Unter dem Label Recaro entwickeln und fertigen die Schwaben hochwertige Sitze. Auf der Essen Motor Show 2022 wurden mit den Modellen Sport C und Podium GF gleich zwei Weltneuheiten enthüllt.

Sportlich und komfortabel

Der Recaro Sport C ist das erste Modell einer neuen Sportsitz-Generation mit integrierter Kopfstütze und er ist der erste vollelektrische 8-Wege-Sportsitz für den Aftermarket. Mit der intuitiv bedienbaren 8-Wege-Einstellung können Rückenlehne, Längsposition, Sitzhöhe sowie Sitzneigung elektrisch an den Fahrer angepasst werden. Hinzu kommen Komfortfeatures wie Sitzflächenverlängerung, Lordosenstütze oder Heizung.

Die niedrige Sitzhöhe – der Hüftpunkt liegt bei 155 Millimetern – sorgt für spürbar mehr Fahrdynamik und bietet auch großgewachsenen Fahrern eine angenehme Sitzposition. Die körpernah geformte Sitzstruktur des Sport C und seine Seitenwangen für beste Schulter- und Rumpfunterstützung stabilisieren den Körper in allen Fahrsituationen. Dieser Performance-Anspruch zeigt sich auch im niedrigen Eigengewicht von 24 Kilogramm. Geplant ist zudem eine Variante mit integriertem Seitenairbag.

Der Sport C wird ab Frühjahr 2023 in der Version für fünftürige Fahrzeuge erhältlich sein, im Sommer 2023 dann auch für Dreitürer und in der Version mit Seitenairbag (SAB). Zum Start stehen Farb- und Materialkombinationen in Leder und Dinamica in Weiß/Schwarz und Schwarz zur Verfügung. Später folgen dann Vollleder in Schwarz sowie die Dinamica-Option "Rallye" in Grau mit rotem Zierstreifen. Die Preise für den Recaro Sport C starten bei 2.640 Euro.

Günstige Rennsitzschale

Eine neue Rennsitzschale mit FIA-Homologation und Straßenzulassung (ABE) tritt mit dem Recaro Podium GF an. Durch die Gurtöffnungen in der Rückenlehne können für den Straßeneinsatz zugelassene Vier-Punkt-Gurte geführt werden, in straßenzugelassenen Performance-Fahrzeugen ist außerdem die Nutzung von Drei-Punkt-Gurten möglich. Im Motorsport ist der Podium für den Einsatz von Vier-, Fünf- und Sechs-Punkt-Gurten sowie für den Einsatz von HANS-Systemen (Head and Neck Support) ausgelegt.

Der Podium GF setzt auf eine Sitzschale aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) und ist der kleine Bruder des Podium CF, der auf eine Schale aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) setzt. In beiden Fällen wird ein Hightech-Schaum im Schalenkern mit einer Vorder- und Rückschale aus faserverstärktem Kunststoff kombiniert. Die Podium GF ist ein Leichtgewicht. In der Variante M (für mittelgroße Menschen) bringt er gerade mal 11 Kilogramm auf die Waage, die L-Version (für großgewachsene Personen) kommt dank dünnerer Schäume auf nur 10,9 Kilogramm. Noch leichter wird es nur mit der Carbon-Schale am CF. Der Podium CF wiegt (ohne Pads) federhafte 4,9 Kilogramm. Das Polsterkonzept mit Pads in zwei Größen prägt die Optik und erlaubt individuelle Farb- und Materialkombinationen sowie eine maßgeschneiderte Ergonomie.

Die Podium GF kann ab Februar 2023 zu Preisen ab 1.950 Euro bestellt werden. Der Podium CF steigt 1.500 Euro höher ein. Ab Sommer 2023 folgt für beide Schalen zudem eine Variante mit integriertem Seitenairbag (SAB).

Fazit

Recaro legt mit dem Sport C und dem Podium GF zwei neue Sitze auf. Der Sport C wendet sich an Sportfahrer, der Podium GF ist als günstigerer Einstieg in den Rennsport gedacht. Beide können optional auch mit Seitenairbags ausgerüstet werden.