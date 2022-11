Retro Designs 1984 Chevrolet K5 Blazer Restomod Im Rentenalter mit Corvette-Power

Die Crate-Engine-Regale der US-Hersteller sind gut gefüllt; manchmal erscheinen sie schier unerschöpflich. Im Fall von General Motors scheint jeder der Nachrüst-Motoren, die per Kiste an die Kundschaft verschickt werden (daher die Bezeichnung Crate Engine), irgendwann mal regulär in einer Corvette zum Einsatz gekommen zu sein. So auch der LS3-V8, der als Standard-Triebwerk der Corvette C6 diente und außerdem im damaligen Chevrolet Camaro SS zum Einsatz kam.

Wozu dieser Exkurs in die Welt der US-Nachrüst-Motoren? Weil im Zuge des Restomod-Umbaus dieses Chevrolet Blazer der K5-Generation des Modelljahres 1984 genau dieses LS3-Triebwerk in den ausladenden Bug einzieht. Der Erbauer heißt Retro Designs und koppelt den 436 PS starken 6,2-Liter-V8 an das im GM-Universum ebenfalls weitverbreitete 4L65E-Getriebe, bei dem es sich um eine robuste Viergang-Automatik handelt.

Früher bei Militär und Feuerwehr

Das ursprüngliche Verteilergetriebe behält die Truppe aus Concord im US-Bundesstaat North Carolina bei. Neu sind dagegen die Scheibenbremsanlage an allen vier Rädern und das Fahrwerk, das mit Bilstein-Dämpfern arbeitet. Die bronzefarbenen Beadlock-Felgen tragen All-Terrain-Reifen der Marke BF-Goodrich im Offroad-Format 33x12,5 R18.

Dass der Geländewagen früher im harten Einsatz bei der US-Luftwaffe und mehreren Feuerwehren war, sieht man ihm heute nicht mehr an. Passenderweise entschied sich Retro Designs bei seinem K5-Restomod für die Farbe "Army Green" aus dem Portfolio des Chemiekonzerns PPG. "Wir haben versucht, dem Originalfahrzeug so treu wie möglich zu bleiben, um etwas von dieser historischen Eleganz mit diesem Umbau zu bewahren", sagt folgerichtig Daniel Valjevac, der General Manager von Retro Designs.

Leder, Karo, Überrollbügel

Alle Anbauteile wie die robusten, für einen optimalen Rampenwinkel weit nach oben verlegten Stoßfänger, und die diversen Embleme sind schwarz gehalten. Robuste Abschlepphaken gibt es vorne und hinten, während der Kühlergrill von einem massiven Kuhfänger beschützt wird.

Retro Designs Die Sitze und Türinnenverkleidungen tragen Leder sowie Karostoff.

Insgesamt nahm die Restaurierung samt Modernisierung acht Monate in Anspruch. Ein Großteil davon ging auf das Konto der Interieurarbeiten. Teile des Armaturenbretts, der Türinnenverkleidungen und der Sitze tragen neues Leder; die beiden Letzteren weisen zudem ein kariertes Stoffmuster auf. Neue Teppiche bekleiden den gesamten Boden, während gleichzeitig ein Touchscreen-Infotainment mit besserer Soundanlage und Videofunktion einzieht. Ein Überrollkäfig sorgt für Sicherheit, eine LED-Beleuchtung für heimeliges Ambiente.

Übrigens: Retro Designs verlangt 190.000 Dollar für den Restomod-Umbau des Chevrolet K5 Blazer. Das entspricht derzeit in etwa dem Eurowert.

Fazit

Retro Designs gönnt der zwischen 1969 und 1994 gebauten Geländewagen-Ikone Chevrolet K5 Blazer einen Restomod-Umbau klassischer Prägung. Ein Corvette-V8 darf dabei nicht fehlen. Davon abgesehen scheinen die Amerikaner mit größtmöglichem Respekt vor dem Charakter des Originals vorgegangen zu sein.