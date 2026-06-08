SGT Automobili 55-SGT Restomod: Der Alfa Romeo-DTM-Renner lebt

Alfa Romeo stieg 1993 in die DTM ein und mischte mit dem 155 V6 TI gleich das gesamte Feld auf. Schon in der ersten Saison holten sich die Italiener mit Nicola Larini den Fahrertitel. Das werkseitige Engagement der Italiener endete 1996 mit dem Ende der alten DTM. Die Faszination der spektakulären DTM-Renner blieb aber bis heute erhalten.

Und genau daran knüpft der 55-SGT an, der jetzt vom italienischen Unternehmen SGT Automobili über Instagram angekündigt wurde. Die technische Grundlage liefert der aktuelle Alfa Romeo Giulia in der Quadrifoglio-Version. Bei der komplett aus Kohlefaserlaminat geformten Karosserie orientieren sich die Italiener am Alfa 155, wobei der 55-SGT so gestaltet ist, dass die hinteren Türen nahezu verborgen sind und der Carbon-Renner optisch beinahe als reiner Zweitürer durchgeht. Der Innenraum soll auch direkt als reiner Zweisitzer mit ausgeräumten Fond, aber integriertem Überrollkäfig angelegt sein.

Keilförmige Carbon-Karosserie Für den DTM-Look sorgen breit ausgestellte Radläufe, mächtig verbreiterte Seitenschwellerbereiche sowie ein aufgesetzter Flügel und ein riesiger Diffusor am Heck und einen weit nach vorn reichende Fronspoilerschürze am Bug. Abgerundet wird der DTM-Auftritt des keliförmigen Renners durch O.Z.-Vielspeichenfelgen mit Zentralverschluss, wie sie seinerzeit auch in der DTM genutzt wurden. LED-Leuchten am Heck und LED-Scheinwerfer in der Front sorgen für einen modernen Touch.

Über 500 PS und Allradantrieb Zur Technik gibt es nur wenige Infos. Wie das DTM-Vorbild soll ein Dreiliter-V6 – hier allerdings mit Biturboaufladung – für Vortrieb sorgen. Im Quadrifoglio arbeitet allerdings nur ein 2,9-Liter-Triebwerk, das aber 520 PS und 600 Nm an den Start bringt. Ob hier am V6 nachjustiert oder einfach nur aufgerundet wird, ist nicht bekannt. Angetrieben werden sollen alle vier Räder. In der Giulia QV gibt es nur Hinterradantrieb. Im Stelvio allerdings ist der V6 mit Allradantrieb verknüpft. Bei den Gangwechseln vertraut SGT auf eine Achtgangautomatik.

Limitierte Auflage, extremer Preis Gebaut werden sollen vom 55-SGT maximal 65 Exemplare, wobei zehn auf eine exklusive "Opening Edition" entfallen, der 55 normale Modelle folgen. Einen konkreten Preis nennt SGT Automobili noch nicht, nennt aber als Hausnummer rund 500.000 Euro. Wann der 55-SGT tatsächlich zu den ersten Kunden rollt, bleibt noch offen.