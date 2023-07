So geht die Nordschleife in unter 7 Minuten

So geht die Nordschleife in unter 7 Minuten

In den Radhäusern des SMN600 rotieren hauseigene Schmiedefelgen im 22-Zoll-Format mit Multispeichendesign und Zentralverschlusslook, die in verschiedenen Finishs zu haben sind. Darüber spannen sich Reifen der Größen 265/30 und 295/25. Einen besonderen Akzent setzen die schwebend gelagerten Nabendeckel, sodass das SMN-Logo auch während der Fahrt stets in der Waagerechten lesbar bleibt. Eine Tieferlegung unterstreicht die geduckte Optik und optimiert die Fahrdynamik.

Die profitiert natürlich auch von einem PS-Nachschlag. Den Achtzylinder im S 580 hebt eine optimierte Motorsteuerung von 503 PS und 700 Nm auf 600 PS und 820 Nm. Auch für den 500er findet sich ein Leistungspaket im Angebot. Hier geht es per neuer Kennfelder von 435 PS und 520 Nm auf 500 PS und 620 Nm. Mehr Sound für das Oberklassemodell verspricht eine Edelstahl-Abgasanlage samt Mittelschalldämpfer-Ersatzrohren, deren Klappensteuerung für die Verwendung in Kombination mit den originalen OEM-Aktuatoren konzipiert ist.

Innen auf Wunsch anders

Kompromisslos in Optik und Anspruch kommt die von SMN kreierte Innenausstattung daher. Nappaleder und Alcantara bedecken den Fahrgastraum bis in den letzten Winkel hinein. In den Dachhimmel wurde zudem ein großflächiger Sternenhimmel eingearbeitet. Carbon-Applikationen werten den Cockpitbereich auf. In Sachen Farbigkeit liegt das letzte Wort beim Kunden. Das Fotofahrzeug trägt den extrem auffälligen Farbton Royal Mint, auf Wunsch kann hier dezenter, aber auch noch bunter zu Werke gegangen werden.