Tieferlegung GLC 43 AMG mit H&R Federn & Spurplatten

Die bestverkaufte Mittelklasse mit Stern ist die GLC -Baureihe – Steilheck, SUV oder SUV-Coupé – die Mercedes Kundschaft hat die Wahl. Sollte eine Kombination aus vehementem Vortrieb mit Sound zum Niederknien gewünscht sein, wäre ein GLC 43 AMG vermutlich die erste Wahl.

Gleiches gilt im Übrigen für die H&R-Tieferlegungsfedern. Penibel auf die Mercedes-Seriendämpfer abgestimmt hat die Absenkung des Fahrzeugschwerpunktes nicht nur ein agileres Einlenkverhalten zur Folge, auch die Seitenneigung wird spürbar reduziert. Dennoch bleibt der Fahrkomfort absolut langstreckentauglich, die Zuladung auf Serienniveau.

Noch sportlicher werden beide Modelle, wenn H&R-Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium verbaut sind. Die ermöglichen die millimetergenaue Ausrichtung von Serien- wie Nachrüsträdern an den Kotflügelkanten und sorgen für den perfekten Radstand.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R-Produkte kein Problem.

Alle H&R Produkte sind "Made in Germany" und verfügen stets über die erforderlichen Teile-Gutachten.

H&R Fahrwerkskomponenten für Mercedes-Benz GLC 43 AMG 4-Matic, Coupé + SUV, Typ R2CGLC, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern

Art. Nr.: 28549-3Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 597,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 07/2025)

Trak+ Spurverbreiterungen, silber oder schwarz eloxiert