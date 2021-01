Neuheiten auf dem Tokyo Auto Salon Honda Jazz geht unter die Offroader

Im Laufe der Jahre hat sich der Tokyo Auto Salon zu einer echten Kultmesse entwickelt. Immer zum Jahresauftakt zeigten die japanischen Hersteller bei der "Fernost-SEMA", was aus ihren Produkten mit kreativem Tuning herauszuholen ist. Weil die Corona-Pandemie aber auch vor Kultveranstaltungen nicht Halt macht, muss der Tokyo Auto Salon in diesem Jahr komplett virtuell stattfinden. Die einheimische Autoindustrie ist jedoch mit an Bord und zeigt ihre teils skurrilen Custom Cars im Internet.

Honda Jazz mit Robust-Optik

Beispiel Honda: Die Marke präsentiert im Rahmen der digitalen Tuning-Show einen umgebauten Fit, hierzulande besser bekannt als Jazz. Der nur noch mit einem ungewöhnlichen Hybridantrieb erhältliche Kleinwagen ändert seinen Charakter von "Van-artig" zu "SUV-ig", was nicht nur an der Farbkombination Beige/Schwarz liegt. Das nun e:HEV Crosstar genannte Auto verfügt über ein leicht höhergelegtes Fahrwerk und rollt auf robust anmutenden Felgen, die mit Offroad-Reifen von Toyo ummantelt sind. Über sich fährt der umgebaute Honda Fit einen Yakima-Dachgepäckträger mit zwei schwarzen Kisten spazieren. Über deren Inhalt schweigt sich der Hersteller bislang jedoch aus.

Honda Motor Co., Ltd. Der Honda N-Box verwandelt sich in den N-Van und vom Kei Car zum rollenden Café.

Auch über die zweite Honda-Neuheit für den Tokyo Auto Salon, den N-Van, ist bisher so gut wie nichts bekannt. Ein bisher veröffentlichtes Foto zeigt immerhin, dass der in Japan angebotene Kei Car-Van namens N-Box zum rollenden Café weiterentwickelt wurde. Innen scheint es eine Kaffeebar zu geben, am Dachgepäckträger lässt sich eine Markise ausrollen und an der geöffneten Heckklappe illuminiert eine Lichterkette die nähere Umgebung.

Hondas erfolgreiche Rennwagen

Um mehr zu erfahren, müssen wir den 15. Januar abwarten. Dann will Honda nicht nur weitere Informationen zum e:HEV Crosstar und N-Van verraten, sondern auch Neuigkeiten zu seinen diesjährigen Motorsport-Aktivitäten preisgeben. Apropos: Ein paar Rennwagen sind an Hondas virtuellem Messestand auf dem Tokyo Auto Salon natürlich auch zu sehen. Darunter die von Honda-Motoren angetriebenen 2020er Formel 1-Autos von Red Bull Racing und Alpha Tauri sowie Takuma Satos Siegerauto des 500-Meilen-Rennens in Indianapolis. Hinzu kommt jener NSX-GT, mit dem Honda im vergangenen Jahr in der Super GT-Meisterschaft abgeräumt hat.

Fazit

Es ist schon erstaunlich, wie sich kleine Änderungen auf den Charakter eines Autos auswirken können. Angepasstes Fahrwerk, Offroad-Räder und Gepäckträger mit Outdoor-Equipment, und aus dem Honda Jazz wird ein robust anmutender kleiner SUV. Den N-Van kann Honda nach seinem Auftritt auf dem virtuellen Tokyo Auto Salon übrigens direkt vor dem Motor Presse-Headquarter in der Stuttgarter Innenstadt platzieren. Guter Kaffee aus einem charmanten Auto dürfte dort reißenden Absatz finden.