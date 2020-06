Volvo-Tuner Heico Sportiv über die Zukunft Weg mit der Vmax-Sperre

Es gibt ja einige Tuner, die sich auf die optische Nachschärfung von Autos spezialisiert haben, ohne Hand an Motor und Technik zu legen. Nachdem der schwedische Hersteller Volvo hatte verlauten lassen, dass alle Modelle ab 2021 mit einer Temposperre bei 180 km/h ausgestattet werden, dachte vielleicht mancher Kunde an den Tuner Heico Sportiv. Die Volvo-Spezialisten aus Weiterstadt gehören eigentlich nicht zu jenen Vertretern ihrer Zunft, die sich auf Felgen, Folierung und Flügel beschränken. Doch lässt sich Performance-Tuning mit einer Geschwindigkeits-Drossel vereinbaren, oder muss ein anderes Geschäftsfeld her?

Heico Sportiv Nur noch Felgen und Tieferlegungen bei Heico? Nein, Performance bleibt ein Geschäftsfeld.

Was ist machbar und legal?

Heico Sportiv hat nun ein Statement abgegeben und bleibt beim Performance-Tuning. Das schließt auch eine Anhebung der Höchstgeschwindigkeit mit ein. "Unsere Techniker befassen sich intensiv mit dem Thema und machen sich aktuell ein Bild darüber, was technisch möglich und auf Seiten der Homologation erlaubt ist", eröffnet Geschäftsführer Holger Hedtke.

Wer künftig also einen schnellen Volvo haben möchte, muss nach dem Fahrzeugkauf noch einen Abstecher bei Heico Sportiv machen. Wobei der Weg nicht allzu weit ist, schließlich nutzt der Tuner als Vertriebsweg das deutsche Volvo Händlernetz. Im Angebot sind Motortuning per Steuergerät, eine Klappenabgasanlage, Sportluftfilter, Ladeluftkühler, Gewindefahrwerk, und ja, auch einige Teile für die sportive Optik. Darunter Felgen und ein Bodykit mit Frontspoiler und Diffusor.

Heico Sportiv Das Bodykit fällt dezent aus. Wer lieber wenig dezent auffällt, lässt die Klappenabgasanlage installieren.

Fazit

Klar kann man sagen, dass Performance-Tuning auch mit einer gedeckelten Höchstgeschwindigkeit Sinn ergibt. Schließlich ist der Weg zur Vmax meist spannender als das Erreichen derselben. Doch irgendwie hätte es einen bitteren Beigeschmack nicht über die volle Distanz gehen zu können. Macht ja aber nix, Heico Sportiv kümmert sich um alle, die schnelle Volvos möchten.