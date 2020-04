VW Atlas Basecamp Volkswagens US-SUV wird robuster

Den VW Atlas gibt es nur in Nordamerika – beziehungsweise als VW Teramont unter anderem in Russland, China und auf der Arabischen Halbinsel. Westeuropäische Autokunden müssen auf den XL-SUV verzichten, was man durchaus schade finden kann. Vor allem, wenn man sieht, was sich aus dem Siebensitzer machen lässt. Unter anderem hat der Atlas offenbar das Zeug zum echten Offroader – zumindest dann, wenn er mit dem neuen optionalen Basecamp-Zubehör aufgerüstet wird.

Offroad-Optik und robuste Räder

Zum Umfang des Pakets, das noch im Frühjahr 2020 auf den Markt kommen soll, gehören einige Styling-Maßnahmen, die Volkswagen of America zusammen mit Air Design entwickelt hat. Die Basecamp-Modelle erhalten Unterfahrschutz-Elemente an den Stoßfängern, Kunststoff-Planken mit Spritzschutz rund um die Radhäuser, silberfarbene Verkleidungen für die Schweller und Basecamp-Plaketten an den vorderen Kotflügeln.

VW In den verkleideten Radhäusern drehen sich 17-Zoll-Felgen von Fifteen52.

Die exklusiv für den VW Atlas Basecamp gestalteten 17-Zoll-Felgen liefert Spezialist Fifteen52 in zwei Farben: mattem Grafit oder glänzendem Silber. Zu den Rundlingen im Bedlock-Stil passen natürlich am besten grobstollige Offroad-Reifen, für die VW die Dimension 245/70 R17 vorsieht.

H&R-Höherlegung für das Concept Car

Einen ersten Vorgeschmack auf das Basecamp-Paket lieferte ein Showcar bei der letztjährigen New York Auto Show und bei der SEMA in Las Vegas. Es basierte auf dem Atlas in der Topversion SEL Premium, die serienmäßig von einem 3,6-Liter-V6-Motor mit 280 PS und maximal 360 Newtonmetern angetrieben wird. Auch ein Acht-Gang-Automatikgetriebe und der 4-Motion-Allradantrieb mit verschiedenen Fahrmodi ist darin aufpreisfrei installiert. Den matten Lack in Platin-Grau mit schwarzen Offroad-Accessoires und orangefarbenen Streifen gab es so ab Werk dagegen nicht.

Volkswagen USA Der VW Atlas Basecamp Concept zog einen cleveren Anhänger hinter sich her.

Das New-York-Konzept trug zudem einen Dachträger mit Fahrradhaltern, der von der Firma Front Runner zugeliefert wurde und an dessen Enden LED-Lichter aus Volkswagens Zubehörprogramm befestigt waren. Die Bodenfreiheit vergrößerte ein Gewindefahrwerk-Lift-Kit aus dem Hause H&R um 38 Millimeter. Das Serienauto muss auf die Höherlegung dagegen verzichten.

Ebenso kompakter wie cleverer Caravan

Der VW Atlas Basecamp Concept zog übrigens einen Anhänger namens EX Compact Expedition Trailer hinter sich her, der aus dem Hause Hive stammte und auf den gleichen Rädern wie das Auto rollte. Trotz kompakter Maße fand darin ein Queen-Size-Bett ebenso Platz wie eine Kochnische inklusive Kocher, Spüle und Kühlschrank. Tanks für Wasser und Propangas sowie eine portable Toilette und Dusche waren ebenfalls an Bord. Auch Hebeböcke, die den Anhänger in der Waagerechten halten, und ein ausziehbares Vordach hatten die Macher auf der kleinen Fläche untergebracht.

Fazit

VW hat mit dem Atlas in den USA einen Nerv getroffen und tut demzufolge gut daran, den SUV mit Neuerungen interessant zu halten. Mit Paketen wie dem Basecamp-Styling dürfte das gelingen, denn Zubehör in Robust-Optik ist in den USA angesagt. Das zeigen nicht zuletzt die dort einheimischen SUV und Pickups.