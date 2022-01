Reißverschluss-Boot So einfach kann Kunst sein

Sportboote und Yachten gibt es nahezu in allen verschiedenen Größen. Von der Nussschale hin zur pharaonischen Megayacht mit rund 200 Metern Länge ist alles für Geld zu haben. Was es jedoch nur selten gibt, ist ein gewagtes Design. Noch seltener sind Formen, die jeder kennt, aber niemand einem Boot zuordnen würde. Bis jetzt. Denn der japanische Designer Yasuhiro Suzuki hat einen Reißverschluss zu Wasser gelassen.

Das elf Meter lange, 4,6 Meter breite und 5,3 Tonnen schwere Boot war unter anderem bei der Designart Tokyo im Jahr 2020 zu sehen, wo es als Kunstinstallation (Opening the River) zwischen Azumabashi und Sakurabashi entlang des Sumida-Flusses pendelte. Das von einem Motor unbekannter Stärke angetriebene Zip-Fastener Ship ist komplett verchromt und in zwei Hauptabschnitte unterteilt: Schieber und Schiebergriff. Die Idee zu diesem schwimmenden Kunstwerk kam dem Designer auf einem Flug über die Bucht von Tokio, wo er Schiffe und ihre Spuren im Wasser verfolgte. "Sie schienen das Meer und somit die Erde zu öffnen," erklärt Yasuhiro Suzuki.

Fazit

Es gibt Kunst, die verstehen nur echte Profis. Und es gibt Kunst für jedermann. Das Zip-Fastener Ship gehört in letztere Kategorie. Ein Boot im Look eines Reißverschlusses, das aus der Luft betrachtet so ausschaut, als wenn es das Wasser öffnet. Klingt simpel und ist bereits auf den ersten Blick zu verstehen.