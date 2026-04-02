Ford fährt Nürburgring-Rekord: Mit dem GT zur Fabelzeit

Erst vor wenigen Tagen hatten wir über einen möglichen Rekordversuch des Ford Mustang GTD auf der Nürburgring-Nordschleife berichtet. Alle Zeichen deuteten auf eine Sensationszeit. Jetzt ist diese offiziell, allerdings völlig anders entstanden als erwartet.

Absolut schnellster Verbrenner Ford hat in der Grünen Hölle eine Nordschleifen-Rundenzeit von 6:15,977 Minuten erreicht. Gefahren wurde die aber nicht mit dem Mustang GTD, sondern – Trommelwirbel – mit dem Supersportwagen Ford GT in der Version Mk IV, der in der Prototypenklasse angetreten war. Mit dieser Sensationszeit ist der Ford GT unangefochten das schnellste Auto eines amerikanischen Herstellers auf der Nordschleife. Die Demütigung durch GM mit den neuen Chevrolet Corvette-Modellen ist damit mehr als egalisiert.

Der Ford GT ist aber nicht nur das mit Abstand schnellste US-Car, er ist auch das drittschnellste, das jemals auf der Nordschleife zu einer Rekordfahrt antrat. Und noch einen Titel kann sich der Ford GT auf die Rekordfahne schreiben: Er ist das schnellste Auto, welches ausschließlich von einem Verbrenner angetrieben wird.

Schneller als der Ford GT waren bislang nur der Porsche 919 Hybrid Evo, der mit Timo Hildebrand am Steuer im Sommer 2018 eine Zeit von 5:19.546 Minuten erreicht hatte sowie der VW ID.R, den Romain Dumas im Sommer 2019 in 6:05.336 Minuten durch die Grüne Hölle jagte.

Frédéric Vervisch als Fahrer Nicht vergessen wollen wir den Künstler am Volant. Hier setzte Ford auf Frédéric Vervisch, Werksfahrer bei Ford Racing mit außergewöhnlichem Talent und profunder Streckenkenntnis. Vervisch kennt die Herausforderungen des Nürburgrings bestens, nachdem er die 24 Stunden vom Nürburgring 2019 und 2022 bereits zweimal bezwungen hat. Er schrieb außerdem Geschichte als einer der ersten Sieger im neuen Mustang GT3 bei den Rolex 24 Stunden von Daytona 2025.

"Den Ford GT Mk IV auf dem Nürburgring zu fahren, ist ein unvergleichliches Erlebnis", sagte Frédéric nach seinen beeindruckenden Runden. "Das Auto ist eine absolute Waffe, eine wahre Verlängerung des eigenen Willens. Jede Eingabe wird sofort und präzise umgesetzt. Durch das Kesselchen, über den Flugplatz – es vermittelt einfach Selbstvertrauen und erlaubt es einem, immer weiter ans Limit zu gehen. Man spürt die Geschichte der Strecke und die immense Kompetenz der Ford Racing Ingenieure, die ihr Herzblut in diese Maschine gesteckt haben. Diese Rekorde aufzustellen, ist ein wahr gewordener Traum, ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn Leidenschaft auf Präzision trifft."

Limitierte Long Tail-Version des GT Der Ford GT in der Version Mk IV ist eine Spezialanfertigung, von der nur 67 Exemplare aufgelegt werden. Ausgestattet mit einem speziell entwickelten Ford EcoBoost-Biturbo-Motor mit über 800 PS, kombiniert mit einem adaptiven ASV-Rennfahrwerk (Adaptive Spool Valve) des Entwicklungspartners Multimatic, einem längeren Radstand und einem maßgeschneiderten Renngetriebe. Die Karosserie aus Kohlefaser wurde der "Long Tail"-Form angepasst.

Für den ganz oben angesprochenen Ford Mustang GTD steht in den Rekordbüchern eine Zeit von 6:52,072 Minuten, aufgestellt durch Test- und Entwicklungsfahrer Dirk Müller.