Polestar 4 SUV: Mit Heckfenster, aber doch eher ein Kombi

Die Familienerweiterung soll bereits ab 2. September 2026 erfolgen. Denn ab da soll die neue Modellvariante bereits bestellbar sein. Der neue SUV soll den bislang nur als viertüriges Coupé erhältlichen Polestar 4 mehr Praktikabilität und Vielseitigkeit einhauchen.

Heißt SUV, macht auf Kombi Formal entspricht der Polestar 4 SUV dem Coupé bis zur A-Säule. Erst dahinter zeichnet sich die neue Heck-Variante ab. Das nur sanft nach hinten abfallende Dach trägt eine integrierte Reling und mündet über einer steil stehenden Heckscheibe – das Coupé kann hier nur eine verblechte Fläche aufweisen – in einen Dachkantenspoiler mit seitlichen Blenden.

Die ansteigende Fensterlinie wird vom Coupé übernommen, das dritte Seitenfenster allerdings bis zu neu gezeichneten C-Säule verlängert. Die am Dach angeschlagene Heckklappe reicht bis in den Stoßfänger. Der neu geschaffene Stauraum soll sich vielfältig nutzen lassen und auch größerem Gepäck ausreichend Platz bieten.

Technik aus dem Polestar 4 Coupé Die Technik unter dem neuen Blechkleid teilt sich der Polestar 4 SUV mit dem Polestar 4 Coupé. Die bekannte 400-Volt-Architektur ermöglicht Reichweiten von 590 bis zu 630 Kilometer, während die E-Antriebe in der RWD-Version 272 und der AWD-Variante 544 PS erreichen.

"Der Polestar 4 hat sich schnell zu einem Favoriten unter unseren Kundinnen und Kunden entwickelt. Wir haben eine starke Nachfrage unter jenen erlebt, die markantes Design und Leistung mit ausgezeichneter Alltagstauglichkeit verbinden möchten. Mit dem Polestar 4 SUV bauen wir auf diesem Erfolg auf, indem wir noch mehr Vielseitigkeit bieten und gleichzeitig dem Charakter des Polestar 4 treu bleiben", erklärt Polestar-CEO Michael Lohscheller.

Der Polestar 4 SUV wird in Busan, Südkorea, produziert und kann in den meisten Polestar-Märkten, so auch Deutschland, ab dem 2. September 2026 bestellt werden. Als Coupé startet der Polestar 4 ab knapp 60.000 Euro. Die SUV-Variante dürfte etwas darüber liegen.