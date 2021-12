Porsche Taycan Db Raspberry Edition Taschenleben auf Elektro-Porsche-Dach

"Ich hatte es satt, aus Taschen zu leben, also zog ich in eine ein", sagt Aksel Lund Svindal verschmitzt lächelnd. Der heute 38-jährige Norweger Svindal ist einer der erfolgreichsten Skirennläufer der Welt: 2006/07 und 2008/09 gewann er den Gesamtweltcup, außerdem war er zweimal Olympiasieger, fünfmal Weltmeister und 21 Mal norwegischer Meister. Inzwischen investiert Svindal in nachhaltig arbeitende Start-ups und ist Van-Life-Fan. Van Life bedeutet das zeitweise oder sogar vollumfängliche Leben in einem Fahrzeug. Als der Olympiasieger vor ein paar Monaten im Büro der norwegischen Reisetaschen-Firma Db vorbeischaute, traf er dort Firmen-Mitgründer Jon Olsson. Der Schwede Olsson ist in der Freestyle-Skiszene eine Legende, bei den Winter-X-Games gewann er bisher neun Medaillen. Inzwischen ist Olsson Supersportwagen-Fan und hat unter anderem Autos getunt und am Gumball 3000 teilgenommen. Svindal und Olsson schaukelten sich beim Thema Van Life gegenseitig hoch und schon war die Idee geboren, einen offroadtauglichen Porsche Taycan Cross Turismo mit einem Dachzelt auszurüsten.

Wohne wo Du parkst

Verkaufe Dein Haus – zu Hause ist dort, wo Du parkst. Das ist der neue Lebensstandard. Mit dieser Aussage kracht Db seinen Dachzelt-Taycan in den Steinbruch. Porsches elektrischer Kombi steht auf den Bildern vor grauen Felswänden. Er ist himbeerfarben lackiert und trägt ein großes himbeerfarbenes Zelt auf seinem Dach. Und wem die für ein Dachzelt ungewöhnliche Form der Behausung auffällt, der hat Recht: Das Zelt ist einem Db-Reisetrolley nachempfunden. Die Unterkunft heißt Strøm 2385L Rooftop Tent und hat somit anscheinend ein Fassungsvermögen von 2.385 Liter. Hinein gelangt der Camper über eine Aluleiter. In seiner Aufbauanleitung weist Db ausdrücklich drauf hin, dass man sich am Ende, gemütlich im Zelt liegend, ein Bierchen gönnen kann.

Db Der norwegische Reisetaschen-Spezialist Db hat einen Porsche Taycan Cross Turismo mit einem Dachzelt in Form eines großen Reisetrolleys ausgerüstet.

Kaum Infos zum Auto

Zum umgerüsteten Taycan Cross Turismo gibt Db nur grobe Informationen. Das Auto hätte nicht näher bezeichnete Rallye-Reifen und seine Batterie könnte einen Kühlschrank und andere Ausrüstung drei Tage lang mit Strom versorgen. Auf den Bildern ist außerdem zu sehen, dass Db die Front des Taycan mit fünf markigen Zusatzscheinwerfern ausgerüstet hat. Für leichtes Gelände ist der Elektrokombi wegen seines Allradantriebs geeignet – die Taycan-Cross-Turismo- und GTS-Sport-Tursimo-Modelle immer an Bord haben. Welches Modell genau die Basis für die Porsche Taycan Db Raspberry Edition bildet, haben die Verantwortlichen bisher nicht bekannt gegeben.

Db Allradantrieb, Rallyereifen und ein Dachzelt: Mit dem Porsche Taycan Cross Turismo der Db Raspberry Edition soll Van Life auch in leichtem Gelände möglich sein.

Wohl ein werbewirksames Einzelexemplar

Wer jetzt spontan nach seinem Kontostand schaut und möglicherweise steigenden Negativzinsen mit einem weihnachtlichen Spontankauf entgegenwirken möchte: Db gibt für den Taycan zwar einen Preis in Höhe von 250.000 Euro an, und Kunden können das teure Bundle mit einem Klick entspannt in ihren Online-Warenkorb legen – aber das Auto und sein Dachzelt scheinen Einzelexemplare zu bleiben. Die dazugehörige Verkaufswebseite gibt es wohl ausschließlich aus Unterhaltungs- und zu Werbezwecken. Zum Vergleich: Ein Taycan 4 Cross Turismo geht hierzulande bei 95.658 Euro los, für den Taycan Turbo S Cross Turismo berechnet Porsche 187.764 Euro.

Db Über dem Taycan: In der Abenddämmerung lässt Aksel Lund Svindal seinen Blick aus dem Dachzelt heraus über den Steinbruch schweifen.

Fazit

Ein Porsche Taycan Cross Turismo mit reisetaschenförmigem Dachzelt, und das auch noch alles in himbeerrot, ist ein Hingucker. Dem norwegischen Reisetaschen-Spezialisten Db ist damit ein echter Werbekracher gelungen. Ob nun jemand tatsächlich sein Haus verkaufen würde, um dann ein Van Life in einem Taycan mit Dachzelt zu starten, ist offen. Wer sein Haus verkauft, verkauft auch sein Badezimmer und seine Toilette – Vor- und Nachteile des Van-Life-Daseins zeigt beispielsweise der US-Film Nomadland aus dem Jahr 2020 ziemlich eindrücklich.

Wer einen himbeerfarbenen Porsche Taycan Cross Turismo mit extravagantem Dachzelt wirklich haben möchte, muss sich allerdings woanders umsehen – der Umbau von Db scheint, trotz Preisangabe, nur ein werbewirksames Einzelexemplar zu sein.