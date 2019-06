Entweder ODER - Mini Clubman vs Countryman

Die Autos von Mini waren schon für viele Dinge bekannt. Angefangen hat es – ganz dem Namen entsprechend – damit, dass die Autos besonders klein und leicht waren. Nicht lange hat es gedauert, bis die flinken Wusel auch im Motorsport Erfolge feiern durften. Im Jahr 2001 erlebten die Flitzer dann unter der Feder von BMW eine Renaissance und machten sich fortan als Lifestyle-Autos mit jeder Menge Individualisierungsmöglichkeiten und knackigem Fahrwerk einen Namen. Das Portfolio hat sich bis heute nun auch auf Segmente ausgedehnt, die man früher mal bei dieser Marke nicht vermutet hätte. Wer hat die neu gewonnene Eigenschaft Alltagstauglichkeit besser drauf – Clubman oder Countryman? Das klären wir jetzt (und gehen im Video weiter unten im Artikel ganz genau ins Detail).

Das Format

ams Im Format Entweder ODER liefern die Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer die Kaufberatung zu zwei Modellen des selben Herstellers, um herauszufinden, welches Auto für Sie das bessere ist.

Erklären wir zunächst noch schnell, was Sie hier erwartet. In unserem Format „Entweder ODER“ vergleichen die beiden Redakteure Patrick Lang und Thomas Grau immer zwei Fahrzeuge des selben Herstellers. Wir erheben hier keine Messdaten oder testen nach dem klassischen auto motor und sport-Schema. Hier geht es um eine Kaufberatung und darum herauszufinden, welches der beiden Modelle für Sie das richtige ist. Dabei werfen wir einen Blick in den Konfigurator, checken den Innenraum, das Exterieur und den Kofferraum. Zusätzlich gibt es natürlich Eindrücke vom Fahren in puncto Übersichtlichkeit, Komfort, Sportlichkeit, Assistenzsysteme und so weiter. Je nachdem, welche Kriterien sich jeweils bei den entsprechenden Fahrzeugen anwenden lassen.

Preislich dicht zusammen

Wenn sich bereits der Aufbau der Autos schon so gravierend unterscheidet wie bei Club- und Countryman, dann gibt es in der Regel genug für uns zu vergleichen. Deshalb haben wir uns bei den Ausstattungen eher angenähert. Beide kommen als Cooper D mit 150 PS Diesel-Vierzylinder, Frontantrieb und Automatikgetriebe. Auch die Testwagenpreise liegen auf einem ähnlichen Niveau: 46.830 Euro will Mini für den Lifestyle-Kombi haben, 880 Euro mehr sind es für den SUV. Die Aufpreispolitik der BMW-Tochter ist nicht direkt brutal, aber man muss schon ein bisschen Kohle hinlegen, um sein Fahrzeug auszustatten.

Umfrage Der coolste Mini ... 2 Mal abgestimmt ... heißt Countryman! Yeehaw! ... heißt Clubman! Cheers! ... hat sicher keine vier Türen. mehr lesen

So bekommt man zwar schon für 600 Euro eine fesche Metallic-Lackierung (etwa das klassische British Racing Green), kann aber auch bis zu 2.300 Euro für Leder im Innenraum hinlegen, wenn man möchte. Individualisieren lässt sich noch immer jede Menge. Von den charakteristischen Motorhaubenstreifen bis hin zu kontrastgefärbten Teilen des Innenraums. „Würzen“ lassen sich die Autos durch die unterschiedlichen Ausstattungslinien Salt (1.050 Euro), Pepper (2.500 Euro) oder Chilli (4.750 Euro) – mit diesen ziehen dann wahlweise unter anderem Velours-Fußmatten, LED-Scheinwerfer, ein Komfortzugang oder Ambientebeleuchtung mit ein. Während unser Countryman am Ende in strahlendem Island-Blau, mit Streifen und schwarzen 18-Zöllern vorfährt, ist Kollege Thomas Grau da weniger mutig und gestaltet, seinem eigenen Namen entsprechend, den Clubman in grau mit grauen Felgen.

Clubman: Der Kombi unter den Mini Mini 1/19 Der Mini Clubman macht aus dem klassischen Kleinwagen einen Lifestyle-Kombi. Mini 1/19 Der Mini Clubman macht aus dem klassischen Kleinwagen einen Lifestyle-Kombi. Mini 2/19 Ob dieses Konzept noch als "Mini" durchgeht, und ... Mini 3/19 ... ob es sich auch so fährt. Oder ist BMW mit der Diversifizierung der Marke zu weit gegangen? Mini 4/19 Ungewöhnliches Heck mit der "Saloon-Tür", die zum Laderaum führt. Mini 5/19 Rund 1,4 Tonnen werden hier über den Asphalt getragen. Schwer fühlt sich der Mini nicht an. Mini 6/19 Der beste Platz im Mini ist und bleibt hinterm Lenkrad. Der längere Radstand schafft es, den Mini zu stabilisieren. Mini 7/19 Die Federug steckt sogar Holperpisten ohne großes Gehopse weg. Mini 8/19 Der Mini Cooper D rollt serienmäßig auf 17-Zoll-Rädern. Mini 9/19 Sehr extravagante LED-Rückleuchten. Mini 10/19 Das Cockpit scheint für einen Mini geradezu luxuriös zu sein. Leder, ... Mini 11/19 ... Sportsitze, Navi, Sitzheizung. Wenn man da an die alten Ur-Minis zurückdenkt ist das einzige, was der neue Mini mit dem alten gemein hat, das Schaltgetriebe. Mini 12/19 Griffiges Lenkrad mit unzähligen Tasten. Mini 13/19 Very british? Nun ja, ob das den Briten so gut gefällt? Mini 14/19 Ach, ein iDrive-System. Das kennen wir ja schon seit mehr als zehn Jahren aus unendlich vielen BMW-Modellen. Die Bedienung bleibt auch im Mini herrlich. Mini 15/19 Angenehm viel Platz für Passagiere. Mini 16/19 Und dank der groß öffnenden Portale hinten ... Mini 17/19 ... auch ein klassenübliches Kofferraumvolumen von mehr als 350 Litern. Mini 18/19 Das wäre dann so viel Gepäck. Mini 19/19 Fazit: Mit dem Clubman hat es Mini geschafft, die markentypi­sche Optik und Fahrfreude in die Kompaktklasse zu bringen. Erwachsen, aber teuer.

10.000 Euro günstiger als der X1

Für die Performance auf der Straße ist es dagegen völlig unerheblich, welche Farbpigmente Mini auf die Karosse gehaucht hat – hier zählt eine härtere Wertung. Ein gutes Stichwort, kennt man doch gerade die Autos von Mini als härtere Gesellen; zumindest was das Fahrwerk betrifft. Schon deshalb mutet der Countryman maximal wie ein entfernter Verwandter an, denn Härte bringt er nicht mit. Warum kaufe ich dann so ein Auto? Na, vielleicht deshalb, weil mir der Konzernbruder BMW X1 zu teuer ist, denn der kostet im Schnitt rund 10.000 Euro mehr. Und auch wenn der Countryman nicht mit den markanten runden Mini-Scheinwerfern vorfährt, so trägt er doch im Innenraum die – vielleicht einen Tick überzeichneten – runden Formen auf. Am dominantesten: Das riesige Rundelement in der Mittelkonsole, das auch das Infotainment beherbergt.

Ein ausgesprochener Dynamiker ist der Countryman nun nicht. Den Eindruck hat man bereits vor dem Losrollen durch die Wuchtigkeit der A-, B-, und C-Säulen. Die Rundumsicht bleibt dabei dennoch ganz ordentlich. Der Antritt des Reihenvierzylinder, untermalt vom Sound eines Fischkutters, bleibt hinter der Erwartung zurück, die man an 150 PS und 350 Newtonmeter hat. Dafür entsteht beim Fahren schnell ein Gefühl von Sicherheit, was auch an den standfesten Bremsen liegt. Die zackige Lenkung bringt noch eine Prise Fahrspaß dazu, doch vom viel besungenen Gokart-Feeling ist nichts mehr übrig geblieben.

Countryman: Der SUV unter den Mini Mini 1/38 Ab Februar 2017 schafft Mini richtig Platz. Mini 1/38 Ab Februar 2017 schafft Mini richtig Platz. Mini 2/38 Der neue Countryman ist satte 20 Zentimeter länger als sein Vorgänger. Mini 3/38 Gemeinsam mit drei Zentimeter Zuwachs in der Breite verspricht das luftige Platzverhältnisse für bis zu fünf Reisende. Mini 4/38 Die Preise für den Cooper starten bei 26.500 Euro. Mini 5/38 Das Einstiegsmodell treibt ein Dreizylinder-Benziner an, Top-Modell ist der Cooper S All 4 mit 192 PS. Mini 6/38 Die beiden Zweiliter-Diesel leisten 150 und 190 PS. Mini 7/38 Der Cooper SD All4 mit Automatik kostet 35.900 Euro. Mini 8/38 Der Mini teilt sich die Plattform mit den BMW-Geschwistern. Mini 9/38 Neu im Mini-Programm ist die Farbe Island Blue Metallic. Mini 10/38 Serienmäßig hat der Countryman 16 Zoll große Leichtmetallräder, optional sind bis zu 18 Zoll möglich. Mini 11/38 Je nach Temperament kann der Fahrer einen von drei Modi wählen: Mid, Sport oder Green. Mini 12/38 Je nach Motorisierung kann der Countryman Anhänger von 1.500 bis 1.800 Kilogramm ziehen. Mini 13/38 Das Angebot an Fahrerassistenz und und Vernetzung hat Mini zum Modellwechsel ebenfalls ausgebaut. Mini 14/38 Mit 4,30 Meter Länge erreicht der Countryman endgültig Kompaktwagen-Format. Mini 15/38 Der Radstand ist 7,5 Zentimeter länger als beim Vorgänger. Mini 16/38 Weltpremiere hat der Countryman in L. A., nach Deutschland kommt er im Februar 2017. Mini 17/38 Eigenständige Cockpitgestaltung erstmals mit Touchscreen im großen Zentralinstrument Mini 18/38 Mehr Raum und mehr Komfort - und mehr Ablagen im Mini-Cockpit. Mini 19/38 Neu im Cockpit: Der Touchscreen. Mini 20/38 Ambientelicht illuminiert das Cockpit in unterschiedlichen Farben. Mini 21/38 Der Countryman nimmt zwischen 450 und 1.390 Liter Gepäck auf. Mini 22/38 Das sind 220 Liter mehr als bisher. Mini 23/38 Die Rücksitze sind verschiebbar, die Lehnen in ihrer Neigung verstellbar und... Mini 24/38 ...im Verhältnis 30:20:40 umklappbar. Die Heckklappe schwenkt elektrisch auf. Mini 25/38 Damit kann das Verhältnis zwischen Gepäck- und Passagierraum gut variiert werden. Mini 26/38 Mit 1.390 Litern bietet der Countryman... Mini 27/38 ...ähnlich viel Maximalvolumen wie ein Skoda Fabia Combi. Mini 28/38 Neu im Programm: eine ausklappbare Sitzfläche für zwei ("Picnic Bench"). Mini 29/38 Als Gimmick für Vergessliche gibt es ein Ortungssystem für alle Gegenstände, die man zuvor mit einem Anhänger versehen hat. Mini 30/38 Der neue Countryman im Vergleich mit seinem Vorgänger. Mini 31/38 Links Countryman Nummer ein, rechts das neue Modell. Mini 32/38 Bis zu 40 Kilometer elektrischer Reichweite verspricht Mini für den Cooper S E Hybrid. Mini 33/38 Benzin- und Elektromotor erzeugen gemeinsam 224 PS. Mini 34/38 Der 7,6-kWh-Akku ist an einer Haushaltssteckdose in 3:15 Stunden voll geladen. Mini 35/38 Im Cockpit weist erst einmal nichts auf den kombinierten Otto-Elektro-Antrieb hin. Mini 36/38 Rein elektrisch fährt der Countryman bis zu 125 km/h schnell. Mini 37/38 Drei Betriebsmodi kann der Fahrer mit dem Toggle-Schalter wählen. Der Start-Stopp-Knopf ist gelb statt rot. Mini 38/38 Der Dreizylinder-Benziner treibt mit 136 PS die Vorderräder an, der 88-PS-Elektromotor die Hinterräder.

Das Kombi-Gokart

Im Clubman verhält es sich etwas anders, schon allein weil der Schwerpunkt wesentlich tiefer sitzt. Dabei ist alles am Kombi spürbar straffer, besonders das Fahrwerk. Dass unser Testwagen mit den optionalen und etwas festeren Sportsitzen ausgestattet wurde, verstärkt diesen Eindruck zusätzlich.

Das Fahrerlebnis ist gar so involvierend, dass man selbst als Beifahrer das Gefühl hat, man müsse jetzt irgend etwas machen. Vielleicht auch, weil hier weniger gedämmt wurde, und das Grundrauschen der Geräuschkulisse immer eine Spur verbindlicher ist. Längsdynamisch kämpft der Countryman bei einem Spurt mit der kurzen Übersetzung des ersten Ganges. Ausgesprochen sportlich geht auch er nicht vom Fleck, zügiger als der Countryman aber schon. Welche Unterschiede wir bei den beiden noch entdeckt haben, das können Sie sich jetzt en Detail in der kompletten Folge Entweder ODER anschauen.

Die komplette Folge Entweder ODER - Mini

53:47 Min.

Fazit

Unter seinem Paradiesvogel-Federkleid ist der Countryman als Cooper D eine ehrliche Haut. Wirkliches Mini-Feeling schlägt allerdings nur in puncto Lenkung und Innenraumgestaltung durch, ansonsten legt man sich ein komfortables und tendenziell praktisches Auto zu. Nicht zuletzt deshalb kommen Patrick Lang und Thomas Grau am Ende überein, dass der Clubman die Lücke zwischen Mini-Feeling und Alltagstauglichkeit besser schließt. Der Kombi bietet ausreichend Platz, ist dabei aber deutlich zackiger unterwegs als der Countryman.