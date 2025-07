Formel E in Berlin 2025: Nissan-Racer Rowland ist Weltmeister

Der Sonntagslauf war deutlich mehr auf Energiesparen ausgelegt. Fast die gesamte erste Hälfte bestand aus einem großen Rudel, in dem keiner länger führen wollte. Eine der wenigen Konstanten stellten jedoch Porsche-Antriebe an der Spitze dar. Neben Wehrlein sammelten beide Kiro-Kunden Führungsmeter.

Direkt als die Aggressivität im Feld wuchs, musste das Safety-Car zum ersten Mal ausrücken. Sébastien Buemi (Envision-Jaguar) konnte nicht aus eigener Kraft weiterfahren. Zum Zeitpunkt des Restarts lag McLaren-Fahrer Taylor Barnard vor dem Porsche-Werksduo in Führung. Der englische Youngster wählte das Risiko und bog sofort für seinen eröffnenden Attack-Mode ab. Eine Entscheidung, für die er bestraft werden sollte.

Die zügig genommenen, weil noch reichlich vorhandenen Attack-Modes über das ganze Feld hinweg stellten das Rennen anschließend auf den Kopf. Während die vorherigen Spitzenrenner zurückfielen, kämpften sich die Autos aus den Niederungen des Felds schrittweise nach vorne. Besonders bitter lief es für Pascal Wehrlein, der sich für die Aufteilung von 2+6 Minuten entschieden hatte. Was auf dem Papier einen guten Schlussspurt versprach, endete dramatisch.

Zu Beginn des letzten Viertels der 41 Runden (drei davon wegen Overtime) fiel er aus den Top 10. Anstatt dass es besser wurde, wurde es schlimmer. Plötzlich fand Wehrlein sich nur noch auf dem 19. Rang wieder. Oliver Rowland positionierte sich gleichzeitig in den Top 5 und hatte seinen ersten Titel in greifbarer Nähe.

Extra-Boost kann Wehrlein nicht retten

Die zweite Welle an 350-Kilowatt-Power brachte die Entscheidung. Nick Cassidy, der sich nur auf der 20. Position qualifiziert hatte, sprang spektakulär in die Führung. Der Neuseeländer hatte dementsprechend höchstes Lob für seine Jaguar-Truppe. "Die Saison bisher war wirklich nicht gut, aber die Siege gestern und heute zeigen, was wir wirklich strategisch draufhaben."