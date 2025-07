Formel E 2025: Porsche holt Doppel-WM im London-Saisonfinale

Bereits in der Qualifikation sah es gut für den deutschen Hersteller aus. Der viertplatzierte Pascal Wehrlein lag deutlich vor den Nissan-Herausforderern Norman Nato und Oliver Rowland, die sich auf dem neunten bzw. zehnten Rang einreihten. Porsche-Kunde Dan Ticktum dominierte im Qualifying, hatte jedoch eine Fünf-Platz-Strafe vom Vortag. So erbte Nick Cassidy die Pole-Position. Er wollte unbedingt noch Pascal Wehrlein die Ehre des Vize-Titels abluchsen. Maximilian Günther (DS Penske) und Mitch Evans komplettierten die Top 3.

Im Vergleich zum Samstag ging es deutlich gesitteter auf den ersten Kilometern zu. Cassidy verteidigte die Spitze und durfte in den Rückspiegeln verfolgen, wie Mitch Evans auf eine Doppelführung erhöhte. Dahinter machte bald der von P5 kommende Nyck de Vries (Mahindra) Druck. Die anfängliche Disziplin sollte allerdings nicht lange halten.

Durch die ersten Attack-Modes stieg die Aggression auf dem engen Messehallen-Kurs schlagartig an. Hierbei nahm sich Nissan mehr oder weniger selbst aus dem Spiel: Norman Nato und Taylor Barnard vom Kunden McLaren kollidierten, was de facto die Hersteller- und Teamkrone kostete. Stattdessen ging es nun darum, ob Jaguar noch die Japaner abfangen kann.

Joseph Portlock via Getty Images

Joseph Portlock via Getty Images

Beim Restart am Ende der 19. von schlussendlich 36 Runden bestanden die Top 5 aus Nick Cassidy, Nyck de Vries, Mitch Evans, Pascal Wehrlein und Maximilian Günther. Neben den genannten Attack-Mode-Nachteilen versprach auch eine Over-Speeding-Strafe für Mitch Evans baldige Verschiebungen. Zunächst stellte Jaguar die Doppelführung wieder her und nutzte sie clever für die ausstehenden 350-Kilowatt-Boosts. Dahinter etablierte sich Nyck de Vries als bester Verfolger.

Mit der noch ausstehenden Strafe im Kopf wurde Evans plötzlich unruhig. Nachdem er Cassidy sowohl in der K.o.-Phase der Qualifikation als auch im Rennen stark bei der Operation Vize-Titel geholfen hatte, forderte er nun Unterstützung von Cassidy. Er ärgerte sich im Gespräch mit der Box: "Meine Botschaft an euch ist eindeutig."

Obwohl die Saison in einigen Details nicht perfekt gewesen ist, brachte sie Porsche souverän ins Ziel. Gesamtprojektleiter Florian Modlinger gab bereits das Triple nächstes Jahr als Hauptmotivation aus.

Doch Evans half kein Schimpfen und kein Zetern: Cassidy stürmte davon und hatte schließlich einen gigantischen Vorsprung von über zehn Sekunden. Der auf sich selbst gestellte Teamkollege stürzte auf die fünfte Position ab. Seinen zweiten Rang übernahm Nyck de Vries. Jaguar-Kunde Sébastien Buemi komplettierte das Podium. "Mitch hätte an mir vorbeigehen dürfen. Jedoch war ich schon 13 Sekunden weg. Das Team hat mir gar nichts dazu gesagt, eine enttäuschende Lage", schob der ansonsten extrem glückliche Nick Cassidy die Schuldfrage weg.

Da Pascal Wehrlein durch einen Frontschaden auf die achte Position abrutschte, wurde Cassidy tatsächlich noch Vize-Meister – gleiches gelang Jaguar bei den Mannschaften und Marken. Wie sein Teamdirektor James Barclay verlässt Cassidy die Raubkatzen in der Sommerpause. Pascal Wehrlein ist der doch nur dritte WM-Rang herzlich egal. Seine Hauptziele der letzten Monate waren der Team- und der erstmals ausgeschriebene Herstellertitel für Porsche. Mission accomplished.

Sein Boss Florian Modlinger bewahrte die bayerische Contenance, ließ dennoch einige Emotionen durchblicken: "Es war ein stetiger Aufwärtstrend mit viel harter Arbeit. Ich kann mich nur immer wieder bedanken. Der Schlüssel war die gute Quali-Leistung, niemand war so oft in den K.o.-Phasen wie wir. Während den Rennen konnten wir es jedoch nicht stets so effizient wie gewollt umsetzen."