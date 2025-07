Porsche 911 (992.2): 2026er Cup-Elfer fährt mit Synthetik-Sprit

Der deutsche Porsche Carrera Cup und das internationale, im Rahmen der Formel-1-WM ausgetragene Pendant Porsche Mobil 1 Supercup (PMSC) sind erst mitten in seiner 2025er-Saison, da blicken die Zuffenhausener bereits auf das nächste Jahr. Denn der 2026er-Bolide auf Basis des Facelift-911 mit dem Werkscode 992.2, dessen Straßenversion letztes Jahr auf den Markt kam, tritt nun in die heiße Testphase ein. Der neue Cup-Renner drehte bereits Runden auf den Rennstrecken im italienischen Monza, auf dem Lausitzring in Brandenburg und auf der hauseigenen Strecke des Entwicklungszentrums Weissach.