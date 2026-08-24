Deshalb hätte sie in der EU kaum Chancen: Nissan Sentra als günstige Kompakt-Limo

Der Sentra kommt als klassische Limousine mit Stufenheck, 4,66 Metern Länge und 2,71 Metern Radstand. Nissan nennt für den Kofferraum 405 Liter, das ist in etwa die Größenordnung eines großen Reisegepäcks plus mehrere Einkaufstaschen.

Angetrieben wird er von einem 2,0‑Liter-Vierzylinder mit 149 PS, die Kraft geht an die Vorderachse. Geschaltet wird immer über eine stufenlose Automatik, also ein Getriebe ohne feste Gänge, das eher wie ein variabler "Drehzahlregler" arbeitet.

Beim Preis staffelt Nissan in den USA vier Linien von S (22.890 Dollar/19.622 Euro) bis SL, plus Überführungskosten. Zusammen mit der Ausstattung wie dem serienmäßigen 12,3‑Zoll-Infotainment wirkt das Paket dort wie ein bewusst günstiges Kompakt-Angebot.

Warum Europa hier meist fehlt Für Europa nennt Nissan beim Sentra keine Pläne, obwohl das Auto technisch nicht exotisch wirkt. Genau das ist ein Kernproblem für Kompakt-Limousinen im EU-Markt: Ohne klare Absatzperspektive lohnt sich der Aufwand für Anpassung und Markteinführung oft nicht.

Denn selbst ein "einfacher" Verbrenner braucht für die EU eine vollständige Homologation, also die Zulassung des Fahrzeugsystems nach europäischen Regeln. Diese Arbeit kostet Geld und Zeit, und sie rechnet sich vor allem bei hohen Stückzahlen.

Beim Sentra kommt dazu, dass das US-Paket stark über den Einstiegspreis funktioniert. Wenn ein Hersteller dieses Auto für den EU-Markt technisch und formal auf EU-Niveau bringt, kann der Preisvorteil schnell schrumpfen – und damit der wichtigste Kaufgrund.

Der Karosserie-Trend gegen Limousinen Der Sentra ist eine Limousine, also ein klassisches Stufenheck mit separatem Kofferraum. In Europa setzen viele Käufer seit Jahren lieber auf höhere Karosserien wie SUV und Crossover, weil sie als praktischer und "übersichtlicher" wahrgenommen werden.

Das trifft Kompakt-Limousinen doppelt: Sie sind weder das typische Familienformat mit großer Heckklappe noch der aktuell gefragte Hochsitzer. Dadurch wird es schwieriger, mit einem einzelnen Modell genug Nachfrage zu erzeugen, um die EU-Einführung zu rechtfertigen.

In den USA kann ein Modell wie der Sentra als etablierter Bestseller im Volumen laufen, in Europa fehlt dieser Rückenwind oft. Am Ende ist es dann weniger eine Frage, ob eine Limousine grundsätzlich gut ist, sondern ob sie sich im EU-Markt überhaupt noch breit verkaufen lässt.