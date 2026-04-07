Geely Battleship: KI-Steuerung, Steer-by-Wire und Schwimm-Modus erklärt

Der Geely Battleship 700 integriert verschiedene Technologien, die speziell für den Einsatz in anspruchsvollen Offroad-Szenarien entwickelt wurden. Dazu zählen KI-gestützte Steuerung, Steer-by-Wire und ein Schwimm-Modus, die jeweils spezifische Funktionen und Vorteile bieten.

KI-gestützte Steuerung im Detail Die KI-gestützte Steuerung des Geely Battleship 700 ermöglicht es dem Fahrzeug, automatisch zwischen verschiedenen Betriebsmodi zu wechseln. Diese umfassen rein elektrisches Fahren, einen seriellen Betrieb mit Range-Extender-Funktion sowie klassische Hybridmodi. Ziel ist es, Traktion, Effizienz und Leistungsentfaltung an die jeweiligen Bedingungen anzupassen. Die Funktion basiert auf einer Kombination aus Sensoren und Algorithmen, die in Echtzeit Daten verarbeiten.

Steer-by-Wire und Brake-by-Wire Das Steer-by-Wire-System ersetzt die mechanische Verbindung zwischen Lenkrad und Rädern durch elektronische Signale. Dies ermöglicht präzisere Lenkmanöver und reduziert das Gewicht des Fahrzeugs. Ergänzt wird dies durch ein Brake-by-Wire-System, das ohne mechanische Verbindung auskommt und eine schnellere sowie effizientere Bremskraftverteilung ermöglicht. Beide Systeme arbeiten zusammen, um Funktionen wie den sogenannten Crab-Walk zu ermöglichen, bei dem das Fahrzeug seitlich bewegt werden kann.

Der Schwimm-Modus Der Schwimm-Modus des Geely Battleship 700 erlaubt es dem Fahrzeug, kleinere Gewässer mit einer Geschwindigkeit von bis zu 8,5 km/h zu überqueren. Dies wird durch eine spezielle Abdichtung und eine optimierte Gewichtsverteilung ermöglicht. Der Schwimm-Modus könnte in Regionen mit häufigen Überschwemmungen oder für Abenteuerreisen von Nutzen sein.

Radindividuelle Ansteuerung und Allradlenkung Die radindividuelle Ansteuerung der Hinterachse und die Allradlenkung tragen zur Manövrierfähigkeit des Fahrzeugs bei. Diese Systeme erleichtern enge Drehungen auf der Stelle und das Überwinden von Hindernissen, was insbesondere in schwierigem Gelände von Vorteil ist.

Marktstart und Perspektiven Der Geely Battleship 700 soll 2026 in China auf den Markt kommen, mit einer geplanten Expansion nach Europa bis 2028. Die Kombination aus fortschrittlicher Technologie und einem wettbewerbsfähigen Preis könnte das Fahrzeug zu einer Alternative für etablierte Marken wie Land Rover machen.