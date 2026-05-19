Leapmotor D99 Van: Luxus-Raumkreuzer aus dem Stellantis-Imperium

Luxus-Vans sind in China aktuell der ganz heiße Hype. Da will auch der Stellantis-Partner Leapmotor nicht in der zweiten Reihe stehen. Der neue D99 wurde erstmals Ende 2025 im Rahmen der Feierlichkeiten zum zehnjährigen Jubiläum des Herstellers in Hangzhou vorgestellt. Jetzt hat die chinesische Marke weitere Details und erstmals Bilder des Innenraums veröffentlicht.

Modernes Styling Das Styling des Leapmotor D99 sortiert sich irgendwo zwischen Hyundai Staria und Mercedes V-Klasse ein. An der Front tragen dreigeteilte Tagfahrleuchten als schmales Band und die darunter installierten Hauptscheinwerfer zur markentypischen Optik bei. Hinzu kommen Lufteinlässe mit aktiven Luftklappen in der Schürze. Die stark geneigte A-Säule mit integriertem Dreiecksfenster sorgt für eine weit nach vorne gezogene Silhouette. Auffällig ist außerdem die Zweifarblackierung mit aufgesetztem Lidar-System auf dem Dach, das aber dezenter integriert ist als bei anderen modernen Autos aus China.

In der Seitenansicht zeigt der D99 einen kurzen vorderen Überhang, während Radstand und Heckpartie vergleichsweise lang ausfallen. Die Fensterlinie wird durch silberfarbene Zierelemente betont. Die hinteren Schiebetüren besitzen geschickt in der Fensterfläche verdeckte Führungsschienen, sodass kein rustikaler Transporter-Look entsteht. Zur Serienausstattung gehören 19-Zoll-Räder sowie geräuschoptimierte Michelin-Reifen. Am Heck setzt Leapmotor auf ein geradliniges Design mit groß dimensionierter Heckklappe und interaktiver Lichtsignatur. Kameras sitzen sowohl im Dachspoiler als auch im Bereich des Kennzeichens.

Der Innenraum ist auf sieben Sitzplätze im Format 2+2+3 ausgelegt. Das Cockpit übernimmt zahlreiche Elemente des Leapmotor-SUV D19, ein 5,2 Meter langes Oberklasse-Gerät. Dazu zählen ein großes Zentraldisplay, ein digitales Kombiinstrument sowie ein Head-up-Display. Für die Fondpassagiere ist zusätzlich ein von der Decke ausklappbarer Bildschirm vorgesehen.

Wie im Wohnzimmer Van-typisch variabel geht es bei den Möbeln zu. Die Vordersitze lassen sich gemeinsam mit der zweiten Reihe zu einer durchgehenden Liegefläche umklappen. Die Sitze der zweiten Reihe können um 90 Grad oder vollständig um 180 Grad gedreht werden, damit entsteht dann eine Wohnlandschaft wie daheim. Zwischen den Sitzen befindet sich ein großer Tisch. Auch die dritte Reihe verfügt über elektrisch verstellbare Funktionen. Die hinteren Sitze lassen sich vollständig im Fahrzeugboden versenken.

Mit einer Länge von 5,28 Metern, einer Breite von knapp zwei Metern und einem Radstand von 3,11 Metern positioniert sich der D99 im oberen Bereich des Segments. Die Höhe liegt je nach Ausführung bei 1,88 oder 1,90 Metern.

Neue Luxus-Plattform Technisch basiert das Modell wie der D19-SUV auf der neuen LEAP-4.0-Plattform der Marke. Für Fahrwerk und Federung kombiniert Leapmotor eine Zweikammer-Luftfederung mit adaptiver Dämpferregelung. Leapmotor setzt bei dieser Plattform erstmals auf einen zentralen Hochleistungsrechner mit zwei Qualcomm-8797-Chips, der viele bisher getrennte Fahrzeugfunktionen wie Infotainment, Assistenzsysteme und Komfortsteuerung in einem System bündelt. Dadurch wird die Fahrzeugarchitektur einfacher, leistungsfähiger und leichter erweiterbar, auch für zukünftige Software- und KI-Anwendungen. Das System unterstützt zudem mehrere Displays und Audiofunktionen gleichzeitig und kann per Online-Updates aktuell gehalten werden.

Angeboten wird der D99 sowohl als batterieelektrisches Modell als auch mit Range-Extender-Antrieb (EREV). Die EREV-Version nutzt eine 800-Volt-Architektur und kombiniert einen 1,5-Liter-Turbobenziner mit zwei Elektromotoren. Die Batterie besitzt eine Kapazität von 80,3 kWh. Leapmotor gibt eine elektrische Reichweite nach WLTC von 352 Kilometern an. Die beiden Elektromotoren leisten 100 und 200 kW. Die reine Elektroversion basiert dagegen auf einer 1.000-Volt-Plattform. Hier kommt eine 115-kWh-Batterie von CATL zum Einsatz. Nach chinesischem CLTC-Zyklus soll der D99 damit bis zu 700 Kilometer Reichweite erreichen. Die beiden Elektromotoren leisten in dieser Variante 180 und 230 kW.

Auch für Europa? Offizielle Preise für den Leapmotor D99 auf dem chinesischen Heimatmarkt gibt es noch keine, chinesische Medien verorten ihn allerdings in einem Preis-Segment von rund 400.000 Yuan, umgerechnet rund 50.500 Euro. Ob der Stellantis-Konzern den Luxus-Van wie bereits andere Leapmotor-Modelle nach Europa holt, ist aktuell eher fraglich, angesichts der üblichen Europa-Aufschläge für chinesische Autos müssten wir uns auf Preise jenseits der 100.000-Euro-Marke einstellen. Da wird die Luft dünn.