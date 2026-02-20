AMS Kongress
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Toyota Highlander gegen Kia EV9: Duell der dicken Elektro-SUV

Toyota Highlander und Kia EV9 im Vergleich
Highlander vs. Kia EV9

Mit dem Toyota Highlander und dem Kia EV9 stehen zwei elektrische Siebensitzer-SUVs im Fokus, die nicht nur durch ihre Größe, sondern auch durch ihre technischen Innovationen beeindrucken. Während der Highlander als erstes in den USA produziertes Elektroauto von Toyota auf den Markt kommt, setzt Kia mit dem EV9 auf eine moderne 800-Volt-Technologie.

Veröffentlicht am 20.02.2026
02/2026 Toyota Highlander BEV
Foto: Toyota

Der Toyota Highlander basiert auf der modifizierten TNGA-K-Architektur und bietet zwei Batterieoptionen: 77,0 kWh und 95,8 kWh. Die maximale Reichweite liegt bei 515 Kilometern. Im Vergleich dazu setzt der Kia EV9 auf eine 800-Volt-Technologie, die nicht nur kürzere Ladezeiten ermöglicht, sondern auch eine Reichweite von bis zu 541 Kilometern bietet. Beide Modelle bieten Platz für sieben Personen, wobei der Highlander mit einem Radstand von 3.051 mm und einer Gesamtlänge von 5.050 mm etwas größer ausfällt.

Ladegeschwindigkeit und Infrastruktur

Ein entscheidender Unterschied zwischen den beiden Modellen liegt in der Ladeinfrastruktur. Der Highlander nutzt ein 400-Volt-System, das eine Ladezeit von 30 Minuten für 10 bis 80 Prozent ermöglicht. Der Kia EV9 hingegen profitiert von der 800-Volt-Technologie, die diese Zeit auf etwa 20 Minuten reduziert. Beide Fahrzeuge unterstützen Plug & Charge, was die Authentifizierung an kompatiblen Ladesäulen erleichtert.

Innenraum und Ausstattung

Im Innenraum bietet der Highlander drei Sitzreihen und ein Ladevolumen von bis zu 1.291 Litern bei umgeklappter dritter Reihe. Zur Serienausstattung gehören ein 35,6-Zentimeter-Touchscreen und ein 5G-fähiges Infotainmentsystem. Der Kia EV9 punktet mit einer ähnlichen Ausstattung, bietet jedoch zusätzlich eine optionale Relax-Funktion für die Sitze in der zweiten Reihe.

Preis und Verfügbarkeit

Der Toyota Highlander wird in den USA produziert und soll Ende 2026 auf den Markt kommen. Preise sind noch nicht bekannt. Der Kia EV9 hingegen ist bereits in Europa erhältlich und startet bei etwa 70.000 Euro. Für deutsche Käufer könnte der Preisunterschied ein entscheidender Faktor sein, insbesondere wenn man die Importkosten für den Highlander berücksichtigt.

Welches Modell passt besser?

Beide Modelle haben ihre Stärken: Der Highlander überzeugt mit seiner Größe und Vielseitigkeit, während der EV9 mit moderner Technologie und kürzeren Ladezeiten punktet. Letztlich hängt die Wahl vom individuellen Bedarf ab, sei es Reichweite, Ladegeschwindigkeit oder Preis.

Fazit