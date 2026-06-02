Unter 15.000 Euro: Citroën bringt 2CV als E-Auto zurück

Der neue Citroën 2CV bleibt seiner ursprünglichen Philosophie treu: ein erschwingliches Fahrzeug mit einfacher Technik und viel Platz. Das Design des Elektro-Minis greift ikonische Elemente des Originals wie die gewölbte Motorhaube und die freistehenden Frontscheinwerfer auf, verzichtet jedoch bewusst auf eine reine Retro-Kopie. Stattdessen steht Funktionalität im Vordergrund. Mit einer Länge von etwa 3,50 bis 3,70 Metern positioniert sich der neue 2CV klar unterhalb des Citroën C3 und zielt auf Käufer ab, die ein praktisches Stadtauto suchen.

Technische Details und Plattformstrategie Technisch wird der neue 2CV Teil der neuen Stellantis-Plattform für sogenannte "E-Cars" sein. Diese Plattform wurde speziell für kleine, kostengünstige Elektroautos entwickelt, die den Anforderungen der neuen EU-Fahrzeugkategorie M1E entsprechen. Möglichst niedrige Produktionskosten werden durch den Einsatz von Lithium-Eisenphosphat-Batterien (LFP) erreicht, die günstiger sind als herkömmliche Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus (NMC). Diese Batterien bieten zwar geringere Energiedichten, sind jedoch ideal für Stadtautos mit begrenzter Reichweite geeignet.

Konkurrenzdruck aus China und europäische Antworten Die Einführung der M1E-Kategorie durch die EU ist nicht nur ein Schritt zur Förderung kleiner Elektroautos, sondern auch eine Maßnahme gegen die wachsende Konkurrenz aus China. Modelle wie der Dacia Spring oder Leapmotor T03 haben den europäischen Markt bereits mit günstigen Preisen erobert. Durch strenge Vorgaben wie eine maximale Fahrzeuglänge von 4,20 Metern und die Kopplung von Förderungen an europäische Produktion sollen Importe erschwert werden. Der neue Citroën 2CV könnte somit zum Aushängeschild dieser Strategie werden.

Produktion in Europa: Ein strategischer Vorteil Stellantis plant die Fertigung des neuen 2CV im Werk Pomigliano d’Arco bei Neapel. Dies ist Teil einer umfassenden Strategie zur Stärkung der europäischen Automobilproduktion. Parallel dazu investiert Stellantis gemeinsam mit CATL in eine neue Batteriefabrik in Saragossa, Spanien, um die Versorgung mit LFP-Zellen sicherzustellen. Diese regionale Produktion bietet nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern stärkt auch die Unabhängigkeit von asiatischen Lieferketten.

Reichweite und Leistung: Was Käufer erwarten können Obwohl konkrete technische Daten noch fehlen, lassen sich erste Rückschlüsse ziehen: Eine Batteriegröße zwischen 25 und 35 kWh dürfte Reichweiten von etwa 200 bis 300 Kilometern nach WLTP ermöglichen – ausreichend für den Stadtverkehr und kurze Überlandfahrten. Bei der Motorleistung sind Varianten zwischen 60 und 90 PS denkbar, was dem Fahrzeug genügend Agilität im urbanen Umfeld verleihen sollte.