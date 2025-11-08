AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
SUV
Neuvorstellungen & Erlkönige

Tayron 2025 ist näher am Touareg als gedacht

Komfort-Offensive im VW-SUV
VW Tayron entmachtet den Touareg

Er ist lang, leise und luxuriös: Der neue VW Tayron 2025 besetzt nicht nur die Lücke zwischen Tiguan und Touareg, sondern schickt sich an, den konzerninternen Platzhirsch zu überholen – leiser, günstiger und effizienter. Ist das noch ein Lückenfüller oder schon der neue Maßstab?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 08.11.2025
Als Favorit speichern
VW Tayron 2.0 TDI 4Motion
Foto: Hans-Dieter Seufert

Mit dem Tayron 2025 definiert Volkswagen seine SUV-Hierarchie neu. Ursprünglich als Nachfolger des chinesischen Tayron eingeführt, tritt das neue Modell in Europa in eine Position, die bislang der Touareg beanspruchte: gehobener Komfort, viel Platz, souveräne Präsenz. Doch der Tayron macht vieles anders – und einiges besser.

Er ist auf Basis des MQB evo gebaut, also technisch näher am Tiguan als am Touareg. Trotzdem vermittelt er auf der Straße ein ähnlich sattes Fahrgefühl, bietet im Innenraum fast genauso viel Platz und bringt serienmäßig bis zu sieben Sitzplätze mit. Statt V6-Diesel setzt er auf Plug-in-Hybrid-Technik mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite. Das macht ihn nicht nur alltagstauglich, sondern steuerlich und ökologisch auch deutlich attraktiver.

Effizienz schlägt Status

Die Kombination aus elektrischer Reichweite, Schnellladefähigkeit (DC mit bis zu 50 kW) und effizientem Antrieb macht den Tayron zum Langstreckenfahrzeug mit grünem Gewissen. Gleichzeitig bringt er bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast auf die Kupplung – ein Wert, den sonst eher Touareg oder Amarok vorweisen.

Der Innenraum des Tayron verzichtet auf glänzendes Chrom und echtes Holz. Stattdessen dominieren funktionale Materialien, ein riesiger 15-Zoll-Bildschirm und intuitiv bedienbare Touchflächen. Der subjektive Eindruck? Hochwertig, aufgeräumt, modern. Wer im Tayron Platz nimmt, vermisst keinen Touareg – zumindest nicht auf den ersten Blick.

Preisstruktur mit Sprengkraft

Mit einem Basispreis von 46.925 Euro ist der Tayron deutlich unterhalb des Touareg positioniert. Der Touareg beginnt derzeit bei knapp 70.000 Euro – und wird durch die CO₂-basierte Besteuerung immer teurer.