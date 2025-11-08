Tayron 2025 ist näher am Touareg als gedacht

Mit dem Tayron 2025 definiert Volkswagen seine SUV-Hierarchie neu. Ursprünglich als Nachfolger des chinesischen Tayron eingeführt, tritt das neue Modell in Europa in eine Position, die bislang der Touareg beanspruchte: gehobener Komfort, viel Platz, souveräne Präsenz. Doch der Tayron macht vieles anders – und einiges besser.

Er ist auf Basis des MQB evo gebaut, also technisch näher am Tiguan als am Touareg. Trotzdem vermittelt er auf der Straße ein ähnlich sattes Fahrgefühl, bietet im Innenraum fast genauso viel Platz und bringt serienmäßig bis zu sieben Sitzplätze mit. Statt V6-Diesel setzt er auf Plug-in-Hybrid-Technik mit bis zu 100 Kilometern elektrischer Reichweite. Das macht ihn nicht nur alltagstauglich, sondern steuerlich und ökologisch auch deutlich attraktiver.

Effizienz schlägt Status Die Kombination aus elektrischer Reichweite, Schnellladefähigkeit (DC mit bis zu 50 kW) und effizientem Antrieb macht den Tayron zum Langstreckenfahrzeug mit grünem Gewissen. Gleichzeitig bringt er bis zu 2,5 Tonnen Anhängelast auf die Kupplung – ein Wert, den sonst eher Touareg oder Amarok vorweisen.

Der Innenraum des Tayron verzichtet auf glänzendes Chrom und echtes Holz. Stattdessen dominieren funktionale Materialien, ein riesiger 15-Zoll-Bildschirm und intuitiv bedienbare Touchflächen. Der subjektive Eindruck? Hochwertig, aufgeräumt, modern. Wer im Tayron Platz nimmt, vermisst keinen Touareg – zumindest nicht auf den ersten Blick.