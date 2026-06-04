Pannen-Hilfe in Frankreich: Hier helfen kein ADAC und kein Schutzbrief

Wer auf einer französischen Autobahn mit dem Auto oder Wohnmobil liegen bleibt, muss zunächst über eine Notrufsäule oder die europaweite Notrufnummer 112 Hilfe anfordern. Die Meldung landet beim zuständigen Autobahnbetreiber, der anschließend einen zugelassenen Pannendienst beauftragt. Eigene Abschleppunternehmen oder direkt verständigte Automobilclubs dürfen auf Autobahnen nicht tätig werden.

Der beauftragte Abschleppdienst soll normalerweise innerhalb von etwa 30 Minuten eintreffen. Am Pannenort wird zunächst geprüft, ob sich das Problem direkt beheben lässt. Ist das nicht möglich, wird das Fahrzeug abgeschleppt. Standardmäßig geht es zur nächstgelegenen geeigneten Werkstatt. Auf Wunsch des Fahrers kann das Fahrzeug auch an einen anderen Ort gebracht werden, sofern dieser höchstens fünf Kilometer von der nächsten Autobahnausfahrt entfernt liegt.

Die entstehenden Kosten müssen dabei meist zunächst direkt vor Ort bezahlt und anschließend gegebenenfalls bei der eigenen Versicherung oder dem Schutzbrief eingereicht werden. Fahrer sollten deshalb Rechnungen und Zahlungsbelege sorgfältig aufbewahren, da diese für eine spätere Erstattung in der Regel zwingend erforderlich sind.

Neue Abschlepppreise seit 2026 Für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen gelten in Frankreich staatlich festgelegte Tarife. Die Preise wurden zum Jahresbeginn 2026 angehoben.

Zusätzliche Reparaturen oder Ersatzteile werden gesondert berechnet. Die Rechnung muss dem Kunden ausgehändigt werden. Die aktuellen Preise müssen außerdem im Einsatzfahrzeug sichtbar ausgehängt sein.

Große Wohnmobile können deutlich teurer werden Anders sieht die Situation bei Fahrzeugen über 3,5 Tonnen aus. Für große Wohnmobile, Transporter oder schwere Gespanne gibt es keine staatlich festgelegten Tarife.

Die Abschleppunternehmen kalkulieren ihre Preise selbst. Je nach Fahrzeuggröße, Entfernung und Aufwand können die Kosten schnell vierstellige Beträge erreichen. Besonders Wohnmobilfahrer sollten diesen Punkt vor Reiseantritt prüfen und auf ausreichenden Schutzbrief- oder Versicherungsumfang achten.

Hinzu kommt eine weitere Besonderheit. Bei einem Wohnmobilgespann wird grundsätzlich das komplette Gespann abgeschleppt. Das gilt auch dann, wenn lediglich der Anhänger oder Wohnwagen betroffen ist. Einige Schutzbriefe übernehmen jedoch nur die Kosten für den tatsächlich defekten Teil des Gespanns.

Was Fahrer bei einer Panne beachten müssen Auf französischen Autobahnen gelten strenge Sicherheitsregeln.

• Alle Insassen müssen das Fahrzeug verlassen und eine Warnweste tragen.

• Hinter der Leitplanke oder in einem sicheren Bereich warten.

• Das Warndreieck darf nicht aufgestellt werden, wenn dadurch Gefahr für den Fahrer entsteht.

• Fahrbahn und Seitenstreifen dürfen nicht zu Fuß betreten werden.

• Ist das Fahrzeug noch fahrbereit, sollte möglichst die nächste Ausfahrt erreicht werden.

Außerhalb von Autobahnen gelten diese Sonderregeln nicht. Auf Landstraßen oder in Städten können Fahrer direkt den ADAC oder einen anderen Pannendienst kontaktieren. Dort organisiert der Automobilclub die Hilfe meist über lokale Partner.

August bleibt der problematischste Reisemonat Gerade während der Sommerferien kann eine Panne zusätzliche Schwierigkeiten verursachen. Im August arbeiten viele französische Werkstätten mit reduzierter Besetzung oder schließen zeitweise komplett.

Deshalb werden liegengebliebene Fahrzeuge häufig zunächst auf einen Verwahrplatz oder einen Werkstatthof gebracht. Die eigentliche Reparatur kann sich anschließend um mehrere Tage verzögern. In solchen Fällen organisieren Automobilclubs auf Wunsch oft einen Weitertransport zu einer geöffneten Werkstatt. Die dabei entstehenden Zusatzkosten liegen jedoch nicht immer innerhalb der Erstattungsgrenzen eines Schutzbriefs.