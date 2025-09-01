VW zeigt Mini-Elektro-SUV: Erste Bilder vom ID.2 X sickern ins Netz

Volkswagen steht kurz davor, den elektrischen Polo auf den Markt zu bringen, der bisher als ID.2 oder ID.2all angekündigt wurde. Doch schon bald soll es auch eine SUV-Variante vom Kleinwagen geben – quasi einen elektrischen T-Cross. Wie dieser ID.2X (ausgesprochen: Cross) aussehen könnte, teilte ein VW-Sprecher auf seinem Linkedin-Kanal. Darunter stehen die Worte: "Wir schalten einen Gang höher. Im übertragenen Sinne, denn was als Nächstes kommt, ist vollelektrisch. Ein Design, das für sich selbst spricht – ein echter Volkswagen!"

Fans sollten die VW-Neuheiten während der IAA 2025 also genau im Auge behalten. Das Modell könnte bereits am Sonntag, 7. September 2025 vor der Messe enthüllt werden.

Ankündigungen und Teaser seit 2023 Bisher hält VW potenzielle Kunden günstiger Elektroautos allerdings hin. Die Wolfsburger hatten den ID.2 nämlich bereits 2023 vorgestellt – auf dem Markt ist er immer noch nicht. Erste Hinweise auf ein mögliches Crossover-Modell gab es bereits Ende 2023 mit einem Teaser, inzwischen folgten eine Konzeptzeichnung und eben diese zwei Bilder. Volkswagen wird erst Ende 2025 mit der Serien-Produktion des ID.2 beginnen. Auf den Straßen werden wir den 4,05 Meter langen Elektro-Zwerg also 2026 sehen. Doch im selben Jahr soll auch der ID.2 X auf den Markt kommen.

Anders als der 1,53 Meter hohe, konventionell geformte Kleinwagen wird das City-SUV deutlich stämmiger auftreten. Technisch basiert das neue Modell wie der ID.2all auf dem MEB-Baukasten der Einstiegsklasse (Small). Vorgesehen sind Frontantrieb und ein einzelner E-Motor, dazu zwei Batterieoptionen mit 38 oder 58 kWh. Mit der größeren Variante sollen bis zu 450 Kilometer Reichweite nach WLTP möglich sein. Zudem ist von drei Leistungsstufen die Rede: 160, 190 und 225 PS, Letzteres womöglich in einer sportlichen GTI-Version.