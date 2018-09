Es braucht nicht viel an PS, an Tempo, an Raumgefühl, Federweg oder gar Ausstattung. Es ist vielmehr das Gegenteil von all dem. Man lauert nur eine Handbreit über dem Asphalt in diesem wunderbar fauchenden, offenen Abarth 124 Spider. Ein Roadster aus dem Bilderbuch: übersichtlich, filigran, sportlich. Er spendiert seinen Fahrern genauso viel Platz, wie es eben braucht, um zu einer Einheit zu verschmelzen. Wer diesen Punkt erreicht, dirigiert den Zweisitzer mit leichter Hand auf der Suche nach der nächsten Kurve – und spürt dabei eine tiefe Freude. Sie schnipst die Mundwinkel nach oben, strafft die Haut um die Augen und massiert ganz sanft den Bauch.

Dieses Glücksgefühl am Steuer des Spider – es ist so pur und ungefiltert wie der Wagen selbst. Kein Gramm zu viel trägt er auf den Rippen. Fit statt fett lautet sein Motto. Daher verteilt er die paar Kilogramm Leergewicht auch schön gleichmäßig auf beide Achsen.

Das Resultat lässt sich auf geschwungenen Landstraßen am besten aufsaugen: Hier huscht der Abarth Spider leichtfüßig dahin, lenkt schnell und präzise, wie er es soll. Dabei scheint es ihm wurscht zu sein, ob der Scheitelpunkt einer Kurve oder Kehre naht – er nimmt beides mit höchster Präzision. Und zeitgleich so locker, dass sein Fahrer aus dem Schmunzeln nicht herauskommt.

Foto: Dani Heyne Glücksgefühle beim Abarth 124 Spider auf der Landstraße

170 PS reichen locker

Während die Amis noch bis vor Kurzem Fahrfreude in Hubraumgröße gemessen haben, kitzelte der Markengründer Carlo Abarth schon vor Jahrzehnten aus kleinen Motoren erstaunlich viel Fahrspaß.

Dieser Philosophie folgt auch der Spider, dem 1.368 Kubikzentimeter reichen. Sie verteilen sich auf vier Zylinder, die von einem Turbolader gefüttert werden. Das Quartett bedankt sich mit 125 kW (170 PS) Systemleistung.

Entsprechend beeindruckend erlebt man als Fahrer die Beschleunigung: Der über die Hinterräder angetriebene, handgeschaltete Roadster sprintet in nur 6,8 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. Wer das rechte Bein gestreckt lässt, liest im Tacho recht zügig 224 km/h. Top Speed!

Durchdrehende Antriebsräder werden durch das serienmäßige mechanische Sperrdifferenzial wirkungsvoll verhindert. Als perfekte Ergänzung stattet Abarth den 124 Spider serienmäßig mit einem Unterhaltungsknopf aus: dem Drive Mode Selector.

Sport auf Knopfdruck

Der Fahrer kann zwischen zwei Modi wählen. Normal ist für den Alltag ausgelegt – Komfort und Bequemlichkeit passen auch für längere Sprints durchs Land. Wer auf Sport stellt, bekommt noch schneller Feedback vom Motor. Zudem lässt die elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle mehr Spielraum. Wer sich seinen 124 Spider mit Automatikgetriebe bestellt hat, freut sich in der Sportstellung über spätere Schaltzeitpunkte.

Zur Serienausstattung des Abarth 124 Spider gehören unter anderem eine Klimaanlage, ein Soundsystem mit vier Lautsprechern, MP3-Player, USB- und AUX-In-Anschluss, ein Tempomat sowie elektrisch anklappbare Außenspiegel. Noch umfangreicher kommt die Version Turismo daher – mit: beheizbaren Ledersportsitzen, einer Brembo-Bremsanlage und dem Sportauspuff „Record Monza“, der für den tiefen, kernigen Sound sorgt. So, wie sich das für einen Abarth gehört.

Der mit dem festen Dach

16 Kilogramm – mehr bringt das feste Dach des Abarth 124 GT nicht auf die Waage; Kohlefaser sei Dank. Damit vereint der GT zwei Fahrzeugkonzepte in einem: er ist stilvolles Coupé und kerniger Roadster. Denn der Komfort seines leicht zu bedienenden manuellen Verdecks wird mit der Sicherheit und dem Wetterschutz des Hardtops kombiniert. Es ist von innen gefüttert und verfügt über eine große, beheizbare Heckscheibe.

Weitere Besonderheiten des 124 GT: Ihn gibt’s nur inTurini-Weiß, Costa-Brava-Rot oder Oriental-Grey, serienmäßig werden Frontspoiler und die Kappen der Außenspiegel in Grau lackiert – auf Wunsch sind diese aus Kohlefaser oder rotlackiert erhältlich. Die mattschwarze Lackierung der Motorhaube verweist als Option auf den historischen Abarth 124 Rallye. Die schmucken 17-Zoll-Leichtmetallräder von OZ gehören zur Serienausstattung.

Als Antrieb dient der Turbo-Vierzylinder mit 125 kW (170 PS), der serienmäßig an ein Sechsgang-Schaltgetriebe berichtet. Optional steht eine Wandlerautomatikbereit.

Den GT gibt’s nur als limitiertes Modell – 124 Mal pro Jahr.