Auto-Fans kennen das: Allein beim Lesen der Typbezeichnung von so manchem italienischen Supersportwagen läuft einem schon ein wohliger Schauer über den Rücken. Und das, obwohl die Autos eigentlich heißen wie Stiere, Winde oder nur Ziffern anstatt eines Namens tragen. Apollo, ehemals Gumpert, will wohl nichts dem Zufall überlassen und nennt die neuste Kreation gleich „Intensa Emozione“ (dt. starkes Gefühl), oder kurz IE. So soll wohl die Marschrichtung des kommenden Hypercars vorgegeben werden, das Ende Oktober in Italien seine Weltpremiere feiert. Erste Teaserbilder und ein kurzes Video lassen vermuten, dass sich einiges an dem in Genf präsentierten Apollo Arrow orientieren dürfte.

V12-Sauger kombiniert mit Leichtbau

Foto: Apollo Für die guten Freunde: Im Juli gab es bereits ein exklsuives Preview in einer geheimen Location in London.

Zehn Exemplare sind geplant, allesamt mit Karbon-Chassis in organischen Formen. „Benzin für die Seele“, soll der IE laut Apollo sein. Was das echte Bezin betrifft, so läuft das Gerüchten zufolge durch einen V12-Sauger mit rund 800 PS. Nachdem ursprünglich eine Kooperation mit der America’s Scuderia Cameron Glickenhaus geplant war, arbeitet der China-subventionierte Hersteller nun mit Manifattura Automobili Torino (MAT) zusammen. Der IE wird ein Hypercar für die Rennstrecke sein, á la Aston Martin Vulcan oder Ferrari FXX K. Wer eine der streng limitierten Flundern ergattert, soll zudem Zugang zu exklusiven Fahrtrainings auf den schönsten Rennstrecken Europas erhalten. Eine Straßenversion in Form des in Genf vorgestellten Arrow gilt als wahrscheinlich.

Supersportwagen für die Piste 41 Sek.

2013 meldete die Sportwagen-Manufaktur Gumpert Insolvenz an, nachdem der Gumpert Apollo ganze acht Jahre lang mit einer Leistungsspanne von 650 bis 800 PS gebaut wurde. Die Nordschleife umrundete der deutsche Supersportwagen in 7:11:57. In entsprechend große Fußstapfen tritt nun der Intensa Emozione. Mal schauen, welches Gefühl er am Ende hervorruft. Ein Preis wurde bislang noch nicht genannt – der allerdings dürfte dann auf jeden Fall eine Emotion hervorrufen.