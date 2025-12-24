Jackpot für Carspotter: Dieses Autohaus steht voller Überraschungen

Der (reiche) Mensch lebt nicht vom Segelboot allein. Ein Parkhaus am Hafen von Estoril beweist: Es müssen schon auch ausgefallene Autos gefahren werden. Dem Tipp eines lokalen Autoenthusiasten folgend, haben wir 1,20 Euro für ein Parkticket investiert, um uns anzuschauen, was die Hautevolee der Atlantikküste unter Abdeckplanen auf zwei Parkhaus-Untergeschossen versteckt hat.

Wobei die ersten beiden Kandiaten, ein Porsche 964 Targa und eines von nur 14 gebauten 993 Turbo Cabrios, keine Plane, sondern eine dicke Staubschicht als Abdeckung nutzen. Letzteres verziert mit fingergemalten und teilweise recht vulgären Skizzen expliziter Teile der männlichen Anatomie. Porsche ist als Marke indes recht häufig im Parkhaus anzutreffen. Mit Ausnahme eines schicken 928 vorrangig jedoch in aktueller 911-Gestalt. Wenn sich eine zweite Vorliebe ausmachen lässt, dann sind es britische Autos. Classic Minis, Jaguar E-Type Coupé, XK 150 und ein Lotus Super Seven dienen als Beleg. Dazwischen blitzt gelegentlich mondäne Deutsche Klassik hervor – von Heckflosse bis W123. Apropos Mercedes: eine schlicht weiße Citroën DS DSuper von 1969 verdeutlicht direkt neben einer AMG-verzierten A-Klasse, wie automobile Eleganz aussieht. Und indirekt auch, wie nicht.

Wilder Fahrzeug-Mix in U3 Eine echte Überraschung liefert dann das dritte UG mit einem großen Glaskasten, der weite Teile der Parkfläche einnimmt. Darin: Exponate des örtlichen Luxus-Händlers. Auch viel Porsche, ja. Aber auch reichlich Ferrari. Portofino, GTC4 Lusso, Roma. Daneben eine Prise AMG, mehr Porsche und ein Land Rover Serie 2. Warum auch immer. Ein inmitten platzierter Taycan 4S wirkt so falsch wie Hochspannung im Privat-Pool, doch erst abseits des Glaskastens wird der automobile Mix nun wilder. Oldschool Toyota Land Cruiser, ein Citroën Méhari, ein Ferrari 612 Scaglietti und als Gipfel der Kreativität ein 2009er Maserati Quattroporte mit Harley-Davidson-Aufkleber. Eine Insignie, die zum Markenverständnis der Italiener passen dürfte wie die Ananas auf der Pizza.

Eine überaus launiger halbstündiger Spaziergang durch Estorils Hafen-Parkhaus beweist, dass es sich einerseits lohnt, auf die Tipps der Locals zu hören und andererseits auch selbst immer mal wieder rechts und links des Weges nach Kuriositäten und Schmuckstücken zu schauen. Sie gehören damit nun auch zum Kreis der Eingeweihten – denn als Reise-Tipp finden Sie diesen Parkhaus-Besuch sicherlich in keinem Reiseführer der Welt. Gern geschehen.