das wäre wirklich mal ein ganz witziger Test.

Das Heft würde ich mir kaufen... Lederhosenträger auf allen Vieren gegen Rallylegende ... Ich würde aber ganz sicher KEIN Geld wetten wollen, denn die modernen Allradsysteme wie beim Golf R oder das X-drive funktionieren schon gut....... Und mit identischen Reifen wäre das dann schon wirklich ein Vergleich der Technik an sich.



Zum Artikel:

Der STI lebt seit mehreren Jahren von seinem Mythos. Was sollen Sie also machen bei Subaru, sie können ja im Grunde nur scheinbar angefragte Features nachschieben.

Das Engagement in der Rally ist aktuell nicht in Sichtweite, soweit ich weiß, entsprechend nimmt man halt seine Ikone und versucht sie etwas auf Stand zu halten.



Ich bin der Meinung, die eigentliche Antriebseinheit gehört in einen BRZ STI, gerne auch mit Allrad. Das wäre sicher nicht nur meine Wahl...