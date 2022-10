Anzeige Mehr als ein Trend Allwetter-Allrounder von Vredestein immer beliebter

Immer mehr Autofahrer wählen bewusst Ganzjahresreifen für ihre Fahrzeuge. Deren praktische Vorteile und Allround-Qualitäten überzeugen. Mit drei Jahrzehnten Kompetenz in der Entwicklung und Produktion von Ganzjahresreifen setzt Vredestein in diesem Segment Standards. Die beliebte Marke erweitert das Sortiment beständig und bietet künftig für E-Mobilität optimierte Ganzjahresreifen an.

GANZJÄHRIGE VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

Marktumfragen zeigen, dass bis zu zwei Drittel aller Befragten Ganzjahresreifen in Betracht ziehen. Vor der Corona-Pandemie wuchs das Segment der Ganzjahresreifen jährlich um durchschnittlich 23 Prozent. Denn: Wer mit Ganzjahresreifen unterwegs ist, ist auf alle Eventualitäten vorbereitet und spart auch Geld. Durch die ganzjährige Nutzung entfällt nicht nur der Aufwand des jahreszeitlichen Reifenwechsels, auch etwaige Lagerkosten und ein zweiter Reifensatz gehören der Vergangenheit an.

MIT DEM MARKTFÜHRER SICHER UNTERWEGS

Bereits seit 1993 bietet Vredestein als einer der ersten Hersteller Ganzjahresreifen an. Die niederländische Traditionsmarke gehört zum internationalen Reifenunternehmen Apollo Tyres. Besonders besticht Vredestein durch das gute Preis-Leistungs-Verhältnis. Diese Ganzjahreskompetenz honorieren auch Autohersteller und wählen die Reifen als Erstausrüstung für ihre Modelle. Der Volkswagen Caddy ist beispielsweise serienmäßig mit Quatrac-Reifen ausgestattet. Für die leichten Nutzfahrzeuge bietet Vredestein zudem das Modell Comtrac 2 All Seasons+ an.

Vredestein Der erste Ganzjahresreifen für das UHPSegment.

QUATRAC PRO IST DER KURVENKÖNIG IM WINTERTEST

Bei den Pkw-Ganzjahresreifen von Vredestein steht der Name Quatrac für Qualität und langjähriges Kundenvertrauen. Die Reifen für Felgengrößen von 15 und 16 Zoll sind ideal auf die Bedürfnisse des Mittelklasse-Segments abgestimmt. Für Dimensionen zwischen 17 und 22 Zoll kommt der Quatrac Pro zum Einsatz. Dieser richtet sich an große wie besonders leistungsstarke Autos. Ob SUV oder Sportwagen, der Quatrac Pro sorgt für Sicherheit und Haftung bei jedem Wetter. Im Ganzjahresreifen-Test von auto, motor und sport (2020) überzeugte der Quatrac Pro unter Winterbedingungen besonders beim Grip und Handling – Testfazit: "Kurvenkönig".

OPTIMIERT FÜR DIE E-MOBILITÄT

Die Mobilität verändert sich und mit ihr der Reifenmarkt. Hier setzt Vredestein an und bringt künftig speziell für Elektroautos optimierte Reifen auf den Markt. E-Autos können zwar bisher ohne Abstriche mit konventionellen Reifen gefahren werden, doch stellen sie auch ganz eigene Ansprüche an die Bereifung. Mit der Bedeutung der Reichweite rückt der Rollwiderstand noch stärker als bisher in den Fokus. Wegen der kaum hörbaren Motorgeräusche sind die Abrollgeräusche deutlicher wahrnehmbar. Das höhere Fahrzeuggewicht beansprucht die Reifen zusätzlich. Der optimierte Ganzjahresreifen für Elektroautos kommt noch in diesem Jahr auf den Markt.

EXTREMES GELÄNDE GANZJÄHRIG KEIN PROBLEM

Nicht nur bei jedem Wetter, sondern auch in jedem Gelände können sich Kunden zukünftig auf Vredestein verlassen. Mit dem Pinza kommt ein Ganzjahresreifen für Offroader nach Europa, der bisher allein in den USA erhältlich war. Dank 3PMSF-Zertifizierung ist der Pinza auch bei extremen Wetterbedingungen leistungsfähig.

Weitere Informationen zu Vredestein finden Sie unter www.vredestein.de