Autos in der Sommer-Hitze: Diese 6 Dinge schmelzen, explodieren oder vergiften

Gerade im Sommer verwandelt sich das geparkte Auto in kürzester Zeit in einen Hitzekessel. Schon bei Außentemperaturen um die 25 Grad kann die Innentemperatur nach 30 Minuten auf über 45 Grad ansteigen – nach einer Stunde sind es leicht 60 Grad oder mehr. Diese extreme Hitzeentwicklung kann nicht nur die Gesundheit gefährden, sondern auch zahlreiche Gegenstände beschädigen oder zerstören.

1. Aerosoldosen – Explosionsgefahr Haarspray, Deodorant, Insektenspray, Sonnencreme im Pumpspray: All diese Produkte stehen unter Druck und reagieren extrem empfindlich auf Hitze. Was viele nicht wissen: Die meisten Aerosoldosen sind nur bis 50 Grad zugelassen. In einem geparkten Auto werden diese Temperaturen an Sonnentagen regelmäßig überschritten.

Steigt der Innendruck zu stark an, kann die Dose platzen oder explodieren. Die freigesetzten Splitter und der austretende, oft entflammbare Inhalt können ernste Verletzungen verursachen und den Fahrzeuginnenraum dauerhaft beschädigen. Besonders riskant: Dosen, die direkt in der Sonne liegen – etwa auf dem Armaturenbrett oder der Hutablage.

Tipp: Aerosoldosen grundsätzlich aus dem Auto nehmen – auch wenn die Fahrt nur kurz ist. Selbst 20 Minuten in der prallen Sonne können reichen.

2. Smartphone & Laptop – Brandgefahr Moderne Lithium-Ionen-Akkus, wie sie in Smartphones, Laptops und Tablets stecken, vertragen dauerhaft hohe Temperaturen gar nicht. Ab etwa 45 Grad beginnen chemische Prozesse im Inneren des Akkus, die kaum noch umkehrbar sind: Die Kapazität sinkt, der Akku altert schneller – und im schlimmsten Fall quillt er auf oder entzündet sich.

Dieses Phänomen nennt sich thermisches Durchgehen ("Thermal Runaway"). Dabei schaukeln sich Temperatur und chemische Reaktion gegenseitig hoch, bis der Akku in Brand gerät. Brände dieser Art sind schwer zu löschen und erzeugen giftige Gase. Auch ein vermeintlich sicherer Platz im Kofferraum schützt nicht: Dort können Temperaturen sogar noch höher sein als im Fahrgastraum.

Tipp: Laptop und Smartphone immer mitnehmen – auch beim kurzen Einkauf. Für Langstrecken im Sommer empfiehlt sich eine isolierte Tasche als Zwischenlösung.

3. Insulin & Medikamente – Wirkungsverlust Viele Menschen transportieren ihre Medikamente täglich im Auto – oft ohne zu wissen, wie empfindlich diese auf Wärme reagieren. Insulin beispielsweise sollte laut Hersteller bei maximal 25 Grad gelagert werden. Bereits eine einmalige Überhitzung kann die Struktur des Wirkstoffs verändern – ohne dass man es dem Medikament ansieht.

Das Tückische: Das Insulin sieht danach noch genauso aus wie vorher, wirkt aber deutlich schwächer oder gar nicht mehr. Für Diabetiker kann das lebensbedrohlich sein. Ähnliches gilt für viele Antibiotika, Augentropfen, Suppositorien und flüssige Vitaminpräparate. Selbst feste Tabletten können durch starke Hitze ihre Beschichtung verlieren oder sich chemisch verändern.

Tipp: Medikamente in einer kleinen Kühltasche aufbewahren oder immer mit in die Handtasche nehmen. Im Zweifel beim Apotheker nachfragen, wie hitzeempfindlich das jeweilige Präparat ist.

4. Verderbliche Lebensmittel – Gesundheitsrisiko Wer nach dem Einkauf noch einen Zwischenstopp einlegt, lässt Joghurt, Aufschnitt oder Frischfleisch oft für 30 bis 60 Minuten im heißen Auto liegen – ein Fehler mit Folgen. Zwischen 20 und 60 Grad vermehren sich Bakterien wie Salmonellen oder Listerien besonders schnell. Die sogenannte Gefahrenzone für Lebensmittel liegt genau in diesem Bereich.

Was von außen noch frisch wirkt und nicht seltsam riecht, kann bereits eine gefährliche Keimzahl erreicht haben. Besonders betroffen: Milchprodukte, rohes Fleisch, Eier, Fertigsalate und geöffnete Konserven. Letztere können bei extremer Hitze sogar undicht werden oder sich durch den erhöhten Innendruck wölben – ein deutliches Warnsignal.

Tipp: Tiefkühlware und Frischprodukte immer als Letztes einkaufen und direkt nach Hause fahren. Eine faltbare Kühltasche im Kofferraum kostet wenig und rettet im Sommer viel.

5. Wertgegenstände & Sonnenbrillen – Schäden Wertgegenstände im Auto zu lassen ist das ganze Jahr riskant – im Sommer aber besonders. Sichtbare Smartphones, Geldbörsen oder Taschen auf dem Rücksitz sind eine offene Einladung für Langfinger. Im Sommer ist das Risiko erhöht, weil viele Menschen draußen unterwegs sind und Täter weniger Aufsehen erregen.

Dazu kommt der direkte Hitzeschaden: Hochwertige Sonnenbrillen mit Kunststoffgestell können sich bei 70 Grad dauerhaft verformen. Designerbrillen mit speziell beschichteten Gläsern verlieren durch extreme Hitze ihre Entspiegelung oder Tönung. Auch Lederaccessoires, Uhren und Schmuck leiden unter der Hitze – Leder kann austrocknen und reißen, Metallfassungen sich verziehen.

Tipp: Wertgegenstände immer mitnehmen oder zumindest im Kofferraum verstauen – außer Sichtweite. Eine Sonnenbrille gehört in die Handtasche, nicht aufs Armaturenbrett.

Was ist VOC?VOCs sind chemische Verbindungen, die bei Wärme gasförmig werden und in die Luft übergehen. Sie stecken in vielen Kunststoffen und Alltagsmaterialien. Im heißen Auto werden sie verstärkt freigesetzt – erkennbar am typischen "Plastikgeruch". Kurzfristig können sie Kopfschmerzen und Augenreizungen verursachen, bei häufiger Exposition gelten manche Verbindungen als gesundheitsschädlich. 6. Wachsmalstifte & Kunststoffspielzeug – Schäden Was Eltern oft erst hinterher merken: Wachsmalstifte schmelzen im heißen Auto vollständig – und brennen sich dabei tief in Sitzstoffe, Teppiche oder Kunststoffverkleidungen ein. Je nach Farbe hinterlassen sie schwer entfernbare Flecken, die auch professionelle Reinigung nicht immer vollständig beseitigen kann. Der Schaden kann schnell dreistellige Reinigungskosten verursachen.

Ähnliches gilt für Kunststoffspielzeug: Figuren, Bauklötze oder Spielzeugautos aus billigem Plastik können sich verformen oder miteinander verschmelzen. Manche Kunststoffe geben bei hohen Temperaturen zudem flüchtige organische Verbindungen (VOC) ab – das ist der typische "heiße Plastikgeruch" im Auto und kann bei längerer Exposition die Luftqualität belasten.

Tipp: Kinderspielzeug, Buntstifte und Malhefte aus dem Auto nehmen – besonders bei langen Standzeiten in der Sonne. Eine kleine Tasche für den Kinderbedarf am Eingang zu Hause erleichtert das Mitnehmen.

Kinder und Haustiere Klingt banal, allerdings häufen sich im Sommer die Meldungen, dass Kleinkinder und Babys sowie Haustiere im überhitzten Auto zurückgelassen werden.

Kinder sind besonders anfällig für Hitzestress und -erschöpfung. Ihre Körper können die Hitze nicht so effizient regulieren wie Erwachsene, was zu lebensbedrohlichen Zuständen führen kann. Selbst bei scheinbar milden Außentemperaturen kann sich das Innere eines Autos schnell auf gefährliche Temperaturen aufheizen. Wie Kinder können auch Haustiere die Hitze nicht so gut regulieren. Hunde und Katzen sind besonders gefährdet, da sie nur durch Hecheln und über ihre Pfoten schwitzen können, was bei extremen Temperaturen nicht ausreicht. Ein heißes Auto kann schnell zu einem tödlichen Hitzschlag führen.

Tipps zum Umgang mit Hitze im Auto Parken Sie im Schatten: Wenn möglich, parken Sie Ihr Auto im Schatten, um die Temperatur im Inneren zu senken.

Fenster einen Spalt offen lassen: Lassen Sie die Fenster einen kleinen Spalt offen, um die Luftzirkulation zu verbessern. Achten Sie jedoch auf die Sicherheit und die Möglichkeit von Diebstahl.

Sonnenschutz verwenden: Nutzen Sie Sonnenschutzblenden für die Front- und Heckscheibe, um die Sonnenstrahlen abzuhalten.

Wichtige Gegenstände mitnehmen: Nehmen Sie alle wichtigen Gegenstände, Medikamente und Wertgegenstände mit, wenn Sie das Auto verlassen.