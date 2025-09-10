Bundesweiter Warntag: Achtung Autofahrer, nicht erschrecken!

Das bedeutet nicht nur für Autofahrer, dass es um 11 Uhr eine laute Probewarnung gibt – entweder direkt über das Mobiltelefon oder über die Lautsprecher des Infotainment-Systems, wenn das Telefon mit dem Auto verbunden ist. Also, nicht erschrecken! Die Warnung (Text und Warntöne) erfolgt über die Warn-Apps wie "Nina" oder "Katwarn", aber auch über das sogenannte Cell Broadcast – ein Mobilfunkdienst, mit dem Warnnachrichten direkt auf das Handy oder Smartphone geschickt werden können. Dies funktioniert jedoch nur bei Handys, die mindestens die Android-Version 11 oder iOS-Version 16.1 als Betriebssystem haben.

Der digitale Radiostandard DAB+ gehört beim Warntag 2025 neben Sirenen und Warn-Apps zu den wichtigsten Informationskanälen. Nach Angaben des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) werden seit 2023 Test- und Gefahrenmeldungen über DAB+ verbreitet, sofern die entsprechende Funktion am Empfangsgerät aktiviert ist.

In diesem Jahr findet außerdem erstmals ein interner Test des Automatic Safety Alert (ASA) statt. Dieses Warnsystem soll künftig automatisch Meldungen an geeignete Endgeräte übermitteln. Da ASA-fähige Radios in Deutschland bisher nur in geringer Zahl verfügbar sind, werde die breite Bevölkerung von dem Test voraussichtlich nichts mitbekommen, erklärt das BBK.

Nach rund 45 Minuten, also um 11:45 Uhr, erfolgt dann auf den gleichen Kanälen die Entwarnung – jedoch nicht per Cell Broadcast.

Die weiteren Warnkanäle:

Radio und Fernsehen

Anzeigetafeln in der Stadt

Sirenen (auf- und abschwellender Heulton, Dauerton bei Entwarnung)

Lautsprecherwagen

Infosysteme der Deutschen Bahn Der bundesweite Warntag ist einer gemeinsamen Initiative von Bund, Ländern und Kommunen, um eine effektive Warnung der Bevölkerung in Krisensituationen zu testen. Die Koordination dieser Aktion liegt beim BBK.