Neuer Mercedes G „Wolf“: Bundeswehr schwärmt

Die Bundeswehr ist stolz auf das neue Familienmitglied. Das kommt jedenfalls in einem ausführlichen Video über den Wolf 2 gut zum Ausdruck. Erprobungsfahrer Jan erklärt darin: "Das Fahrverhalten gegenüber dem Wolf 1 ist, als ob man von 'nem Eselkarren zu 'nem Raumschiff umsteigt."

"Kein Klappern der Plane mehr" Das Video stellt den neuen Geländewagen "Wolf 2" vor, den Mercedes für die Bundeswehr entwickelt hat. Der Nachfolger des bisherigen "Wolf" basiert auf der militärischen Baureihe W 464 der G-Klasse und ist das erste Fahrzeug, das serienmäßig mit digitaler Führungs- und Funkausrüstung (D-LBO) ausgestattet wird. Seit Ende 2024 läuft die Erprobung mit fünf Vorserienfahrzeugen bei der Wehrtechnischen Dienststelle 41 in Trier.

Dabei müssen die Fahrzeuge rund 16.000 Kilometer auf unterschiedlichen Untergründen wie Feldwegen, Schotter, Sand oder synthetischen Teststrecken bewältigen. Ergänzend wird das Verhalten bei Hubschrauber-Transport, Verladung per Bahn, Steig- und Watfähigkeit sowie bei Temperaturen von –34 bis +49 Grad geprüft.

Ein neues Auto, und endlich mit Kraft Der Wolf 2 leistet 249 PS, bietet 600 Nm Drehmoment und eine Nutzlast von 1,2 Tonnen bei einem Gesamtgewicht von 4,5 Tonnen. Er ist nach Euro-III zertifiziert und damit auch für minderwertigen Diesel geeignet. Gegenüber dem Vorgänger verfügt er über mehr Bodenfreiheit, ein verstärktes Fahrwerk und bessere Geländegängigkeit. Geplant sind zwei Varianten: ein Führungsfahrzeug und eine Feldjäger-Ausführung mit Blaulicht und Sondersignalen.