Tag der Bundeswehr 2026: Diese 10 Orte machen militärische Technik erlebbar

Die Bundeswehr nutzt den Tag, um ihre Fahrzeuge, Aufgaben, Strukturen und Ausrüstung öffentlich zu zeigen. Neben dem Heer sind auch Luftwaffe, Marine sowie der Cyber- und Informationsraum vertreten. Ergänzend präsentieren sich zivile Bereiche wie Beschaffung, Infrastruktur und Personal. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius wird erwartet.

Standorte im Norden und an der Küste In Eckernförde steht der Marinestützpunkt im Fokus. Dort sind unter anderem das 1. U-Boot-Geschwader sowie maritime Spezialkräfte stationiert. Besucher können Vorführungen aus dem maritimen Einsatzspektrum verfolgen.

Am Standort Nordholz zeigt die Marinefliegerei ihre Fähigkeiten. Vorgestellt wird unter anderem der Seefernaufklärer P-8A Poseidon, der für U-Boot-Jagd und Aufklärung eingesetzt wird.

In Laage öffnet der Fliegerhorst des Taktischen Luftwaffengeschwaders 73 "Steinhoff". Geplant sind Flugvorführungen sowie Einblicke in den Betrieb der Alarmrotte.

Standorte mit Schwerpunkt Heer und Ausbildung Der Standort Munster gilt als einer der größten des Heeres. Mit mehreren Kasernen und tausenden Soldaten wird dort ein breites Spektrum militärischer Fähigkeiten dargestellt. Gezeigt werden unter anderem gepanzerte Fahrzeuge und Ausbildungsinhalte.

Bundeswehr

In Weiden in der Oberpfalz liegt der Schwerpunkt auf Artillerie. Neben aktuellen Systemen wie der Panzerhaubitze 2000 wird auch die Entwicklung der Truppengattung seit 1956 thematisiert.

Am Standort Höxter demonstriert das ABC-Abwehrregiment 7 seine Fähigkeiten. Gezeigt werden unter anderem mobile Brückensysteme sowie Einsatzszenarien auf dem Wasser.

Standorte mit Technik- und Unterstützungsfokus In Unna steht die Verzahnung von Kampftruppe und Unterstützungseinheiten im Mittelpunkt. Präsentiert werden Fahrzeuge und Ausrüstung, darunter auch Systeme des Sanitätsdienstes.

Der Standort Kastellaun widmet sich dem Bereich Informationstechnik. Besucher erhalten Einblick in Kommunikationssysteme, IT-Sicherheit und digitale Anwendungen, teilweise auch über interaktive Formate.

In Weißenfels liegt der Fokus stärker auf Karrierewegen. Die Bundeswehr informiert dort über militärische und zivile Laufbahnen.

Forschung und akademische Ausbildung An der Universität der Bundeswehr München in München werden Einblicke in Forschung und Studium gegeben. Themen sind unter anderem technische Entwicklungen sowie die akademische Ausbildung von Offizieren.

Der Tag der Bundeswehr wird seit 2015 jährlich durchgeführt. Nach Angaben der Bundeswehr kamen im Jahr 2025 mehr als 280.000 Besucher zu den Veranstaltungen. Für 2026 wird erneut mit hoher Nachfrage gerechnet.