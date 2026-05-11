China-SUV aus Spanien besser als der Dacia Duster? Neuer Hybrid-SUV Ebro S400 mit 224 PS.

Der Ebro S400 basiert auf dem Chery Tiggo 4 und wird im ehemaligen Nissan-Werk in Barcelona produziert. Die neue Hybridvariante setzt auf einen 1,5-Liter-TGDI-Vierzylinder-Turbomotor kombiniert mit zwei Elektromotoren und einem DHT-Automatikgetriebe (Dedicated Hybrid Transmission). Die Systemleistung beträgt 224 PS bei einem maximalen Drehmoment von 295 Nm. Der frontgetriebene Vollhybrid kommt ohne externe Lademöglichkeit aus und bietet laut Hersteller einen Normverbrauch von 5,5 Litern pro 100 Kilometer.

Optisch zeigt sich der überarbeitete S400 mit einem neu gestalteten Kühlergrill, modifizierten LED-Tagfahrlichtern und weiteren dezenten Änderungen wie einer Dachreling und schwarzen Außenspiegelgehäusen. Im Innenraum bleibt die Ausstattung modern: Ein 12,3-Zoll-Kombiinstrument sowie ein gleichgroßer Touchscreen für das Infotainment dominieren das Cockpit.

Vergleich mit dem Dacia Duster Der Dacia Duster ist seit Jahren ein Bestseller im Kompakt-SUV-Segment und überzeugt vor allem durch sein Preis-Leistungs-Verhältnis. Mit einer Länge von 4,34 Metern ist er nur minimal größer als der S400. In Deutschland startet der Duster als Benziner mit einem 1,0-Liter-Motor und 120 PS bei einem Preis ab 18.990 Euro.

Während der Ebro S400 mit seiner Hybridtechnologie auf eine einzige Antriebsoption setzt, bietet der Duster eine breitere Auswahl an Antriebsvarianten, darunter Benziner, Diesel und LPG-Optionen. Allerdings bleibt der rumänische SUV in puncto Leistung hinter dem S400 zurück – selbst die stärkste Variante des Dusters erreicht lediglich eine Leistung von bis zu 150 PS.

Produktion und Marktrelevanz Die Fertigung des Ebro S400 erfolgt im CKD-Verfahren (Completely Knocked Down), bei dem vorgefertigte Baugruppen aus China nach Spanien geliefert und dort montiert werden. Diese Produktionsweise ermöglicht es Ebro, die Kosten niedrig zu halten und den SUV zu einem wettbewerbsfähigen Preis anzubieten. Aktuell gibt es ihn ab 19.900 Euro.

Allerdings beschränkt sich der Vertrieb des Ebro S400 derzeit ausschließlich auf den spanischen Markt. Ein Export nach Deutschland wäre zwar prinzipiell möglich, jedoch dürften Herausforderungen bei Wartung und Ersatzteilversorgung potenzielle Käufer abschrecken.

Ausstattung und Sicherheit Beide Modelle bieten eine solide Grundausstattung, wobei der Ebro S400 mit modernen Features wie LED-Beleuchtung und modernem Cockpit punktet. Der Dacia Duster hingegen setzt auf robuste Einfachheit – ideal für preisbewusste Käufer oder Offroad-Fans.

In Sachen Sicherheit erhielt der Ebro S400 im Euro-NCAP-Test vier Sterne, während der aktuelle Dacia Duster drei Sterne erreichte. Hier zeigt sich ein leichter Vorteil für den spanischen Herausforderer.