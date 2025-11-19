Ford Capri Brooklands wird zur Geldanlage

Der Ford Capri 280 Brooklands markiert das Ende einer Ära. Als 1987 die letzten Exemplare der Baureihe vom Band liefen, verabschiedete sich Ford von einem Fahrzeugkonzept, das in Europa einst für Sportlichkeit mit Alltagstauglichkeit stand. Die Sonderedition war auf exakt 1.038 Fahrzeuge limitiert – alle in der Farbe Brooklands Green, mit Lederinterieur und serienmäßigem Sperrdifferenzial. Technisch basierte das Modell auf dem bekannten 2.8 Injection, wurde aber mit exklusiven Details aufgewertet.

Was heute wie ein Sammlertraum klingt, war damals kaum mehr als ein Ausverkauf. Der Capri war altmodisch geworden, Frontantrieb und moderne Kompaktmodelle lösten ihn ab. Dass ausgerechnet dieses Schlussmodell heute solch eine Wertentwicklung erlebt, hat kaum jemand vorausgesehen.

Preisentwicklung: Vom Gebrauchtwagen zur Wertanlage Lange Zeit fristete der Capri ein Nischendasein. Selbst gut erhaltene Brooklands-Modelle wechselten in den 2010er-Jahren für unter 30.000 Euro den Besitzer. Doch die Entwicklung der vergangenen zwei Jahre hat selbst Marktbeobachter überrascht.

Im August 2025 wurde ein 1987er Brooklands bei Iconic Auctioneers für umgerechnet über 40.000 Euro versteigert. Im November folgte die nächste Überraschung: Ein weiteres Exemplar erzielte laut "The Sun" mehr als 20.000 Pfund über dem Schätzpreis – ein Endpreis von rund 70.000 Euro. Solche Werte waren bisher nur besonders seltenen Porsche- oder BMW-Klassikern vorbehalten. Der Capri hat sich in diese Liga vorgearbeitet – und das mit vergleichsweise günstiger Technik.

Was den Brooklands heute so begehrenswert macht Drei Eigenschaften machen den Ford Capri 280 Brooklands zu einem Sammlerliebling. Erstens: die Limitierung. Mit knapp über tausend Einheiten ist der Brooklands rar und gut erhaltene Fahrzeuge sind noch seltener. Zweitens: die Technik. Der V6 mit Einspritzung bietet robuste Leistung und einen kernigen Sound – verbunden mit einer Fahrdynamik, die durch das Sperrdifferenzial noch betont wird. Drittens: die Ästhetik. Die tiefgrüne Lackierung, die geschwungenen Linien und die flache Silhouette erinnern an amerikanische Muscle Cars, bleiben aber durch das europäische Format handlich.

Hinzu kommt der Zeitgeist. Immer mehr Sammler suchen Modelle, die Emotion und Geschichte verbinden. Fahrzeuge, die nicht durch Exklusivität allein, sondern durch kulturelle Bedeutung glänzen. Der Capri hat seine Spuren hinterlassen: in der Popkultur, im Motorsport und in der Erinnerung ganzer Generationen.

Vergessener Held mit neuer Relevanz Während viele klassische Sportcoupés längst unerschwinglich geworden sind, war der Capri bis vor Kurzem noch ein Geheimtipp. Das ändert sich gerade rasant. Die Preiskurven zeigen steil nach oben, und auch verwandte Modelle wie der Capri 2.8 Injection ohne Brooklands-Zusatz ziehen nach.

Experten sehen darin einen überfälligen Ausgleich. Lange wurde der Capri – ähnlich wie der Opel Manta – belächelt, nun erkennen immer mehr Enthusiasten den wahren Wert. Nicht nur ideell, sondern auch monetär.