Podcast „Übersteuern“ (Folge 41) Was geht außer fahren - beim Defender etwa?

Ach, der Sommer, der ist doch auch eine Einstellungssache. Und natürlich sommert es auch ganz erheblich in Büro 408, den beiden Kollegen Jens Dralle und Sebastian Renz und erst recht in der neuen Folge von Übersteuern, dem auto motor und sport-Podcast über die Begeisterung am Auto. Wobei eben die dieses Mal noch darüber hinausgeht, was ein Auto vor allem kann – das Fahren also. Stattdessen beplaudern Jens und Seb mal, welche Fähigkeiten ein Auto denn sonst noch so mitbringen kann, damit man im Leben weiterkommt. Also in der Zahl der Erlebnisse. Dafür gibt es auch ganz wunderbare, besprechenswerte Autos.

Los geht es – das habt Ihr hippen Hipster sicherlich geahnt – genau, mit dem Opel Vivaro Life Doublecab. Aber von dem quasseln sich die beiden über Renault Kangoo und Mercedes Citan hoch bis zum VW T6 und dem ganz neuen Land Rover Defender. Denn der beehrt die Redaktion derzeit mit seiner Anwesenheit und bewegt auch gerade die beiden Jungs. Wie der Defender so ist, was er kann, was man erlebt und wie die Sache mit der Handdruckdusche genau funktioniert? Na, einfach reinhören!