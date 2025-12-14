Porsche 911 GT3 als Sondermodell: Eine Hommage an den ewigen Chef-Designer

Am 11. Dezember 2025 wäre Ferdinand Alexander Porsche, langjähriger Chefdesigner des Unternehmens und Gründer von Porsche Design, 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat Porsche ein limitiertes Sondermodell des 911 GT3 vorgestellt, das gestalterische Elemente seines persönlichen 911 aus den 1980er-Jahren aufgreift. Das Modell trägt die Bezeichnung 911 GT3 90 F. A. Porsche und entsteht in einer Auflage von 90 Exemplaren in der Sonderwunsch-Manufaktur.

Gestaltung und technische Basis Das Sondermodell basiert auf dem 911 GT3 mit Touring-Paket. Der 4,0-Liter-Saugmotor leistet 375 kW (510 PS) und stellt 450 Nm Drehmoment bereit. Für die Edition wurde eine exklusive Außenfarbe entwickelt: F. A. Grünmetallic, inspiriert von Oakgrünmetallic, dem Farbton des von F. A. Porsche gefahrenen 911 der G-Serie. Ab 2026 erhalten Fahrzeuge mit "Farbe nach Wahl" bzw. "Farbe nach Wahl Plus" ein Label an der A-Säule – erstmals am Jubiläumsmodell.

Weitere Merkmale sind schwarz seidenglänzend lackierte Sport Classic Räder, die sich an klassischen Fuchs-Felgen orientieren, sowie historische Porsche-Wappen aus dem Jahr 1963 auf den Radnabenabdeckungen. Auf dem Heckdeckel befindet sich eine vergoldete Plakette mit dem Logo zum 90. Geburtstag.

Bezug zu persönlichen Gegenständen Im Innenraum kombiniert Porsche Clubleder in Trüffelbraun mit Ziernähten in Kalkbeige. Die Sitzmittelbahnen bestehen aus einem eigens dafür entwickelten Stoff namens F. A. Grid-Weave, dessen Muster an die Jacken von F. A. Porsche erinnert. Dieser Stoff findet sich auch im Handschuhfach und an der Wendematte im Gepäckraum.

Weitere individuelle Elemente sind ein Schalthebel mit einer Kugel aus offenporigem Nussbaum-Schichtholz sowie Plaketten mit der gravierten Unterschrift von F. A. Porsche. Die Sport-Chrono-Uhr auf der Instrumententafel folgt dem Design des ursprünglichen Chronograph I, den Porsche Design einst für ihn individuell fertigte.

Koffer im Paket enthalten Zum Lieferumfang gehört eine exklusive Version des Porsche Design Chronograph 1. Sie übernimmt Designelemente des historischen Modells von 1972, darunter ein mattschwarzes Zifferblatt und eine spezielle Leuchtmasse mit Patina-Effekt. Der Rotor orientiert sich formal und farblich an den Rädern des Fahrzeugs. Jede Uhr trägt eine Limitierungsnummer (XX/90) sowie eine Gravur der Unterschrift von F. A. Porsche.

Ebenfalls Teil des Gesamtpakets ist ein Weekender, der Materialien und Farben des Fahrzeuginnenraums aufnimmt. Dazu zählen trüffelbraunes Leder, Ziernähte in Kalkbeige und der Innenstoff F. A. Grid-Weave. Zum Jubiläum legt Porsche zudem den in den 1960er-Jahren entworfenen Schlitten "Porsche Junior" neu auf. Die aktuelle Version besteht aus Carbon mit Kevlar-Kern und ist – analog zum Fahrzeug – auf 90 Exemplare limitiert. Das Sitzpolster verwendet ebenfalls den Stoff F. A. Grid-Weave.

Ferdinand Alexander Porsche Ferdinand Alexander Porsche wurde 1935 geboren und prägte das Design des Unternehmens über Jahrzehnte. Er war maßgeblich an der Gestaltung des 901/911, des Rennwagens 804 sowie des 904 Carrera GTS beteiligt. 1972 gründete er mit seinem Bruder Hans-Peter das Designstudio Porsche Design, das später nach Zell am See verlegt wurde und bis heute besteht. Seine Arbeitsweise war geprägt von funktionaler Reduktion und klaren Formen. F. A. Porsche starb 2012.

Marktstart und Preis Der 911 GT3 90 F. A. Porsche kann ab April 2026 bestellt werden. Der Grundpreis liegt bei 351.211 Euro. Ein normaler 911 GT3 Touring ist bereits ab 209.000 Euro zu haben. Nach der individuellen Konfiguration der einzelnen Fahrzeuge beginnt die Produktion Mitte 2026. Ein Exemplar erhält Mark Porsche, der jüngste Sohn des Designers.