Lamborghini-Supersport auf dem Wasser: 30-Meter-Yacht Tecnomar 101FT

Auf der Monaco Yacht Show 2025 präsentierte Lamborghini gemeinsam mit The Italian Sea Group ein spektakuläres Projekt: die Tecnomar for Lamborghini 101FT. Die 30 Meter lange Motoryacht ist ein Mix aus Supersportwagen-Design und maritimer Hightech-Power.

Italienische Exzellenz Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann stellte klar: Mit der Tecnomar 101FT bringe man die DNA von Leistung, Design und Innovation aufs Meer. Damit setzt die Yacht neue Maßstäbe für nautischen Luxus. Noch ist sie ein virtueller Entwurf – die erste Auslieferung ist für Ende 2027 geplant.

Design inspiriert vom Supersportwagen Optisch zitiert die Tecnomar 101FT zahlreiche Elemente aus der Lamborghini-Welt. Außen wie innen lehnt sich die Farbgebung am seltenen Sondermodell Fenomeno an, von dem es nur 29 Exemplare gibt. Auch die Front- und Rücklichter sowie Cockpitgestaltung, Instrumentierung und Sitze zeigen deutliche Parallelen zu den Supersportlern. Typische Lambo-Motive wie Sechsecke, Y-Formen und präzise Nähte prägen das Interieur.

Power von drei V16-Dieseln Für Vortrieb sorgen drei MTU-Turbodiesel mit jeweils 16 Zylindern. Jeder Motor bringt 2.636 PS Leistung, zusammen ergibt das 7.600 PS. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 45 Knoten, die Reisegeschwindigkeit bei 35 Knoten. Damit bringt die Yacht nicht nur imposantes Design, sondern auch Supersportwagen-Performance aufs Wasser.