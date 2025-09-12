Reichweitenangst adé: Wie der C15 den Range Extender neu definiert.

Mit dem C15 präsentiert Horse einen Vierzylinder, der als reiner Range-Extender konzipiert ist. Der Motor vereint Generator, Verbrenner und Inverter in einem Gehäuse und ist damit außergewöhnlich platzsparend. Dank seiner kompakten Maße lässt er sich flexibel ins Fahrzeug integrieren – ob vorn oder hinten, liegend oder stehend.
Technik trifft Alltag
Besonders spannend: Der C15 arbeitet stets im effizientesten Drehzahlbereich. Für Fahrer bedeutet das weniger Verbrauch, geringere Emissionen und weniger störende Motorgeräusche. Damit verbindet er technologische Perfektion mit echtem Komfort im Alltag.
Flexibilität bei Kraftstoffen
Ob Benzin, Ethanol, Methanol oder synthetische Kraftstoffe – der C15 ist vielseitig einsetzbar. Für Kunden ergibt sich dadurch eine gewisse Zukunftssicherheit, selbst wenn sich Kraftstofftrends noch verändern.
Zwei Leistungsvarianten für unterschiedliche Bedürfnisse
Horse plant den Motor in zwei Versionen: als 70-kW-Saugmotor für Klein- und Kompaktwagen sowie als 120-kW-Turbovariante für Mittelklasseautos und leichte Nutzfahrzeuge. Damit werden unterschiedliche Fahrzeugsegmente und Kundenbedürfnisse abgedeckt.
Reichweitenangst? Nicht mit dem C15
E-Autos mit Range-Extender erleben derzeit eine Renaissance – besonders in China. Für europäische Kunden könnte der C15 die perfekte Lösung sein: vollelektrisch fahren, ohne Angst vor der leeren Batterie. Wer etwa auf einen elektrischen Duster mit optionalem Range-Extender hofft, findet in diesem Konzept eine vielversprechende Perspektive.