Reichweitenangst adé: Wie der C15 den Range Extender neu definiert.

Mit dem C15 präsentiert Horse einen Vierzylinder, der als reiner Range-Extender konzipiert ist. Der Motor vereint Generator, Verbrenner und Inverter in einem Gehäuse und ist damit außergewöhnlich platzsparend. Dank seiner kompakten Maße lässt er sich flexibel ins Fahrzeug integrieren – ob vorn oder hinten, liegend oder stehend.

Technik trifft Alltag Besonders spannend: Der C15 arbeitet stets im effizientesten Drehzahlbereich. Für Fahrer bedeutet das weniger Verbrauch, geringere Emissionen und weniger störende Motorgeräusche. Damit verbindet er technologische Perfektion mit echtem Komfort im Alltag.

Flexibilität bei Kraftstoffen Ob Benzin, Ethanol, Methanol oder synthetische Kraftstoffe – der C15 ist vielseitig einsetzbar. Für Kunden ergibt sich dadurch eine gewisse Zukunftssicherheit, selbst wenn sich Kraftstofftrends noch verändern.

Zwei Leistungsvarianten für unterschiedliche Bedürfnisse Horse plant den Motor in zwei Versionen: als 70-kW-Saugmotor für Klein- und Kompaktwagen sowie als 120-kW-Turbovariante für Mittelklasseautos und leichte Nutzfahrzeuge. Damit werden unterschiedliche Fahrzeugsegmente und Kundenbedürfnisse abgedeckt.