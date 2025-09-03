Spezialwerkzeug von Schaeffler: Reparatur von Elektromotoren ganz berührungslos

Mit einem neuen E-Axle Repair Tool möchte Schaefflers Spezialabteilung (Vehicle Lifetime Solutions) sein Angebot für die Instandsetzung elektrischer Antriebseinheiten erweitern. Das komplexe Werkzeug soll dabei eine präzise, sichere und berührungsfreie Demontage sowie Montage von Rotor und Stator ermöglichen.

Anstatt komplette E-Motoren auszutauschen, können so defekte Komponenten künftig gezielt repariert werden. Das reduziert Kosten für Fahrzeugbesitzer und soll gleichzeitig die nachhaltige Kreislaufwirtschaft unterstützen.

Nachhaltige Alternative zum Austauschmotor "Reparieren statt Ersetzen: Dafür braucht es die passenden Spezialwerkzeuge. Hier setzen wir als Technologie-Pionier die Standards", betont Stephan Niese, Director Global Product Management ePowertrain bei Schaeffler Vehicle Lifetime Solutions. Das Werkzeug gilt als wichtiger Schritt, um Elektromobilität wirtschaftlicher, nachhaltiger und langfristig reparierbar zu machen.

Das Demontagewerkzeug soll sich durch hohe Steifigkeit, mechanische Präzision und universelle Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche E-Motor-Typen auszeichnen. Bei der Demontage sorgt die schwere Konstruktion dafür, dass Rotor und Stator trotz starker Magnetkräfte sicher getrennt werden. Presskräfte bis zu 10.000 Newton ermöglichen zudem das problemlose Lösen haftender Dichtungen und das Einpressen neuer Lager, ohne Schäden an den Bauteilen zu verursachen.

Neue Geschäftsmöglichkeiten für Werkstätten Ein zentrales Kriterium bei der E-Motor-Reparatur ist die präzise Führung beim Entfernen des Rotors: So wird verhindert, dass Rotor und Stator in Kontakt kommen und Abrieb entsteht, der im schlimmsten Fall zu Motorschäden führen könnte. Der offene Zugang über drei Arbeitsseiten soll die ergonomische Handhabung in der Werkstatt vereinfachen.

Schaeffler Das neue Spezialwerkzeug E-Axle Repair Tool von Schaeffler ermöglicht die professionelle und sichere Reparatur von E-Motoren.

