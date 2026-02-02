AMS Kongress
Tech & Zukunft
Werkstatt

Motor freiblasen: Bringt „Freibrennen“ wirklich etwas?

Motor freiblasen
Bringt „Freibrennen“ wirklich etwas?

Immer wieder sprechen alte Hasen davon, ein Motor müsse mal richtig durchgeblasen und freigebrannt werden. Ist da was dran? Handelt es sich vielleicht um eine Binsenweisheit? Können Sie Ihrem Motor damit womöglich sogar schaden? Wir klären auf.

02.02.2026
Mercedes-AMG GT, Motor, Hitzeentwicklung
Foto: Mercedes

In diesem berühmten Früher, als der Liter Super noch 'ne Mark kostete und in der Kneipe noch geraucht wurde, gehörte ebendort ein Thema zu den beliebtesten Gesprächsgrundlagen: Vollgas. Allerdings stand nicht im Fokus, ob ein Motor selbiges auf Dauer aushält, sondern, dass eine ausgiebige Fahrt unter voller Fahrt besonders wohltuend sei. Durchblasen, Freibrennen und diverse andere Formulierungen im verbalen Umfeld von "richtig aufs Maul" gibt es für dieses Unterfangen. Im Englischen spricht man von einem Italian Tuneup, also einer Motoreinstellung auf italienische Art. Einen fachlich richtigen Begriff für die bewusst forcierte Fahrt unter Volllast zum theoretischen Zwecke der Motorinnenreinigung gibt es leider nicht, also einigen wir uns für ...