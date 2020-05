Abt Audi Q5 TFSI e Erster Hybrid mit Abt-Upgrade hat 425 PS

Die Kombination aus Audi und Abt lässt seit Jahren auf eine hohe Leistung im Vier-Ringe-Kleid schließen. Ob von Diesel oder Benzin befeuert, die Fahrzeuge aus Kempten kommen stets kräftiger aus der Werkstatt, als sie hineingefahren sind. So auch beim Abt Audi Q5 TFSI e. Der wichtigste Buchstabe in dieser Typbezeichnung ist das e, was an dieser Stelle für Plugin-Hybrid steht und damit eine Weltneuheit offenbart: Abt verpasst zum ersten Mal einem Hybrid-Fahrzeug eine Kraftkur.

Das Wichtigste vorweg: Die Systemleistung des auf dem 55 TFSI e Quattro basierenden Halb-Stromers beträgt nun satte 425 PS und 550 Newtonmeter. Diese Leistung setzt sich aus dem Vierzylinder-Benzinmotor und dem Elektromotor zusammen. Der Verbrenner leistete vor seinem 2.641 Euro teuren Abt-Besuch (Upgrade 2.370 Euro + Montage 181 Euro + TÜV 90 Euro) 252 PS und 370 Newtonmeter. Jetzt sind es 310 PS und 420 Newtonmeter. Dieselbe Leistungssteigerung ist beim 50 TFSI e möglich. Aufgrund dessen schwächeren Elektromotors beträgt die finale Systemleistung hier 357 PS und 500 Newtonmeter.

Schicke Felgen und Zubehör

Ein Abt-Upgrade ist erst dann vollständig, wenn es an den Felgen des Fahrzeugs zu erkennen ist. So auch beim Q5 55 TFSI e Quattro, an dem nun 20 Zoll große hauseigene GR-Felgen mit einem Korpus in glossy black und einem diamantbedrehten Felgenhorn (3.910 Euro) zu finden sind. Für das Interieur stehen neben einer Türeinstiegsbeleuchtung mit Logoprojektor (49 Euro) die Start-Stop-Schalterkappe (42 Euro) und die Schaltknaufkappe (390 Euro) parat.

Fazit

Abt hat es nun auch getan: Ein Plug-in-Hybrid-Fahrzeug aufgemotzt. 425 PS und schicke Felgen dürften jedem Plug-in-Hybrid-Fahrer gefallen.