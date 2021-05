Abt Audi SQ8 Kemptener Tuning-Grätsche für den RS Q8

Wenn in der eigenen Garage nur der Audi SQ8 und nicht der RS Q8 steht – kein Problem. Abt tunt den kleinen am großen Bruder vorbei.

Der Audi RS Q8 markiert bei den Ingolstädtern die sportliche Speerspitze in der Q8-Familie. Das untermauert das Topmodell mit einer Leistung von 600 PS und einem maximalen Drehmoment von 800 Nm aus seinem Vierliter-V8-Biturbo. Der SQ8 spielt im Werkskonzert nur die zweite Geige, bringt er aus seinem Achtzylinder doch nur 507 PS sowie 770 Nm an den Start.

50 PS mehr als der RS

Ein Besuch bei Tuner Abt in Kempten kann da Wunder wirken. Ein Wunder, das den RS-Bruder ganz schön alt aussehen lässt. Mit einem Zusatzmodul zur Motorsteuerung drückt der V8 plötzlich satte 650 PS und 850 Nm. Mit 50 Nm und 50 PS mehr als der RS zeigt der S diesem auch, wo auf der Bahn der Hammer hängt. Beim Spurt von Null auf 100 km/h herrscht mit 3,8 Sekunden noch Gleichstand. In Sachen Vmax hängt der S den RS dann um 20 km/h ab. Okay, der RS wird bei 250 km/h abgeregelt, der Abt SQ8 darf bis Tempo 270 rennen.

Aeropaket und neue Felgen

Zum Power-Plus kann sich der Kunde bei Abt auch ein Optik-Plus bestellen. Das mehrteilige Aeropaket besteht aus einem Frontschürzenaufsatz, einem Heckschürzenset sowie einem Heckflügel. In die Radhäuser packt der Tuner 23 Zoll große High Performance GR-Felgen aus dem eigenen Programm, die in den Farben "Matt Black" oder "Glossy Black" für den SUV verfügbar sind.

Wer die Abt-Tuning-Offerte komplett ordern möchte, erhält das Leistungspaket plus die neuen Räder zum Preis von 22.900 Euro zuzüglich Kosten für Montage und Lackierung in Höhe von 3.445 Euro. Den Abt SQ8 als Komplettfahrzeug gibt es ab 130.795 Euro. Der RS Q8 steht bei Audi ab 129.500 Euro in der Preisliste.

Fazit

Abt schärft den Audi SQ8 nach. In Sachen Leistung überflügelt er den RS-Bruder deutlich, optisch ist er nahe dran und beim Preis ebenfalls.