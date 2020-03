Abt Sportsline Audi A4 TDI und TFSI Power rauf, Fahrwerk runter

Es muss ja nicht immer die vollen Breitseite sein. Abt Sportline widmet sich auch jenen Audi-Modellen, die weder ein „S“- noch ein „RS“-Logo am Heck tragen. Für den modellgepflegten A4 haben die Kemptener ein paar Optimierungen im Gepäck. Wir spielen das mal von unten nach oben durch.

Vier verschiedene Felgen-Designs stehen für den Mittelklasse-Ingolstädter zur Auswahl, in Sachen Größenordnung befinden wir uns bei 19 und 20 Zoll. Lackiert sind die Räder in schwarz, schwarz oder schwarz, beziehungsweise präziser: matt, mystic oder glossy. Weitere optische Upgrades, auch für den Innenraum, sind derzeit noch in der Entwicklung.

Abt Sportsline Dieser A4 trägt 20-Zoll-Räder (Abt ER-C) in mattem schwarz. Drei weitere Designs sind noch im Angebot.

Bis zu 40 Millimeter tiefer

Ebenfalls erst in Kürze verfügbar ist die Kraftkur für die beiden Topmodelle 50 TDI und 45 TFSI. Dem etwas kleineren Audi A4 45 TDI können Sie dagegen bereits heute eine Leistungssteigerung verabreichen. Durch das hauseigene Steuergerät „Abt Engine Control“ werden dem Diesel 37 PS und 40 Newtonmeter zugeschaufelt, sodass er am Ende bei 268 PS und 540 Newtonmeter maximalem Drehmoment steht. Was an Motorleistung steigt, sinkt an Bodenfreiheit. Per Gewindefedern lässt sich der aufgemöbelte A4 variabel von 15 bis 40 Millimeter rundherum tieferlegen.

Für die Leistungssteigerung verlangen die Kemptener 2.580 Euro (ohne Montage und TÜV), die Felgen liegen je Satz zwischen 2.600 und 3.530 Euro und die Tieferlegung setzt den Preis um 950 Euro nach oben.

Abt Sportsline Um bis zu 40 Millimeter lässt sich der A4 per Gewindefedersatz runterschrauben.

Fazit

Schon erstaunlich, war ein paar Felgen und eine Tieferlegung bewirken können. Schon macht der Ingolstädter auf dicke Hose, ganz ohne ein S- oder RS-Modell zu sein. Wenn Sie es noch dicker wollen, finden Sie eben diese Sport-Modelle oben in unserer Bildergalerie.