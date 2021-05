ABT SQ7 TFSI Breitbau Mit 650 PS zum RS-SUV

Der Audi SQ7 hat von Haus aus 507 PS. Den Sprint aus dem Stand bis Tempo 100 schafft er in 4,1 Sekunden. Für einen rund 2,3 Tonnen schweren SUV eine äußerst beeindruckende Zeit. Doch nach Meinung von Abt geht da noch was: Dank der "Abt Engine Control"-Steuereinheit leistet der 4,0-Liter-TFSI satte 650 PS und stellt ein maximales Drehmoment von 850 Nm bereit. Zum Vergleich: Der Audi SQ7 kommt auf "nur" 770 Nm.

Abt Zunächst waren nur Anbauteile für den Audi SQ7 verfügbar, nun hat Abt auch die Leistung des SUV "angepasst".

Der Abt Audi SQ7 kostet als Komplettfahrzeug mit der Leistungssteigerung, einem Aeropaket mit Front und Heckschürzenaufsatz, neuen Türaufsatzleisten und einem Vier-Endrohr-Blendensatz sowie 22 Zoll Leichtmetallrädern (HR22 oder GR22) 121.319 Euro. Wer einen SQ7 schon sein Eigen nennt, kann den SUV auch für 24.119 Euro nachrüsten lassen (inkl. Montage und Lackierung).

Allerdings bietet Abt seine Anbauteile auch einzeln an. Zum Aeropaket Breitbau (6.400 Euro plus 2.427,60 Euro Lackierung und 1.170 Euro Montage) gehören ein aggressiv gezeichneter Frontschürzenaufsatz, Kotflügelverbreiterungen, Türaufsatzleisten, Heckschürzenaufsatz und ein Endrohr-Blendenset. Alternativ ist die Version "Schmalbau" für 4.700 Euro (plus 1.618,40 Euro Lackierung und 845 Euro Montage) ohne Kotflügelverbreiterungen lieferbar. Optional können SQ7-Besitzer noch den Abt-Heckflügel ordern, ferner Kotflügeleinsätze aus ABS-Kunststoff (495 Euro plus 390 Euro Montage) oder Sichtkarbon (1.020 Euro plus 390 Euro Montage).

ABT Diese Abt-Felgen können sich sehen lassen.

Coole Aerofelge im 22 Zoll-Format

Für die 22 Zoll großen Räder bietet Abt das Modell Sport GR für 4.640 Euro in den Farbgebungen "Glossy black" oder "Matt black" an. Eine weitere Option ist die Felge HR Aero für 5.680 Euro in "Dark smoke" mit ihrem mattschwarzen Aeroring. Dritte Alternative ist das Flowforming-High-Performance-Rad HR-F, wahlweise in "Dark smoke" oder "Glossy black" für 5.480 Euro. Für den Innenraum können die Kundinnen und Kunden Schalttafel- und Sitzgestellblenden mit Karbon-Veredelung für 990 Euro (plus 56,30 Euro Montage) beziehungsweise 1.190 Euro (plus 157,56 Euro Montage) bestellen. Zudem sind eine Abt-Start-Stopp-Schalterkappe mit beleuchtetem Logo für 42 Euro (plus 61,34 Euro Montage) und die Türeinstiegsbeleuchtung je nach Modell für 49 oder 98,01 Euro (plus 36,13 Euro Montage) verfügbar.

Fazit

Abt lässt den Kraftprotz Audi SQ7 in neuem Breitbau-Glanz erstrahlen. Ganz billig ist das nicht, doch für echte SUV-Fans mit leichtem Aufmerksamkeitsdrang genau richtig. Auch an der Leistung hat Abt geschraubt und verpasst dem SUV mit 650 PS genug Power für die expressive Optik.