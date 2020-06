Autos für die harten Tage Ultra-krasse Endzeit-Karren

Eins vorweg: Von Gewaltanwendung wollen wir dringend abraten. Deshalb empfehlen wir vorbeugende Maßnahmen zur Abschreckung. Allein die Kult-Serie "The Walking Dead" hat offenbar viele kreative Köpfe beflügelt, Autos für eine heraufziehende Zombie-Apokalypse umzubauen. Oder Sie fahren damit halt an Halloween vor.

Eine Vorreiter-Rolle nimmt hier Hyundai ein. Im Rahmen der Comic Con ließen die Koreaner via App ihre Autos von Fans zur Zombie-Abwehr umrüsten. Herausgekommen ist dabei ein Santa Fe, von dem Umstehende besser einen Respekt-Abstand wahren. Die Karosserie ist mit Klingen und Maschinengewehren gespickt. Da kommt Ihnen niemand blöd.

Hyundai Ob Hyundai diese Extras auf mehrfache Anfrage ins Programm nehmen würde? Ab Werk gibt es jedenfalls noch keine Spezifikationen in diese Richtung.

Nobel geht die Welt zugrunde

Wer selbst im Falle des Weltuntergangs Luxus nicht missen möchte, kann Horror Clowns und Co. auch in einem Maybach Exelero entgegentreten. Zumindest theoretisch, denn das 700-PS-Coupé hat der jordanische Künstler Kehled Alkayed nur als 3D-Modell entworfen. Uns gefällt die Idee aber ausgesprochen gut: Panzerung rundum, verstärkte Türen, vergittere Scheiben, optimierte Schweller und ein Hinterradkettenantrieb. An der Front ein martialischer Stoßfänger mit Blaulicht, Zusatzscheinwerfern und Seilwinde, hinter dem man den schlanken Exelero-Grill nur noch erahnen kann.

Khaled Alkayed Bei diesem Anblick nehmen auch hartgesottene Reißaus. Der Maybach Exelero von Khaled Alkayed sieht böse aus und ist es auch.

Etwas bodenständiger, ohne vollautomatische Schusswaffen, geht der Smart von George Kosilov zu Werke. Der begeisterte Schrauber aus der Ukraine hat sich den Kleinstwagen gekrallt, und ihn 36 Zentimeter nach oben gebockt. Damit nicht genug: Der Offroad-Smart verfügt über ein Vorgelegegetriebe mit Kettenantrieb – Marke Eigenbau. Dazu ein größerer Kühler und eine verstärkte Kupplung.

Extremes Abenteuermobil für die Kleine

Bran Ferren hat seiner Tochter ein Vehikel entworfen, mit dem sie problemlos auch einer ganzen Horde von Gruselgestalten entgegentreten könnte. Der Kiravan ist ein Expeditionsmobil, das auf einem Mercedes Unimog basiert und 19,3 Tonnen auf die Waage bringt. An Bord sind neben einem Forschungslabor auch eine Radaranlage, Rundum-Überwachungssysteme, und sogar eine Müllverbrennungsanlage. Dass der Kiravan auf kevlarverstärkten Spezialreifen (46 Zoll) rollt, versteht sich da fast von selbst.

Mit dem Toyota kann nichts mehr schief gehen

Ein Tundra CrewMax aus dem Hause Toyota ist bereits ab Werk ein groß anmutendes Fahrzeug. Mit dem TRD Off-Road Package lässt der Japaner keine Fragen mehr offen. Ja, da geht es lang. Angetrieben von einem 5,7 Liter großen V8 gepaart mit einem automatischen Sechsgang-Getriebe und einem elektronisch kontrollierten Allradsystem ist dem Toyota kein Untergrund zu schlüpfrig – oder hart. Selbst kleine Flüsse oder Wasserläufe sind dank des Schnorchels kein Hindernis. Und sollte einmal jemand anders Hilfe benötigen, steht eine 8-Tonnen-Winde parat.

bringatrailer Bei bringatrailer.com ist aktuell dieser Toyota Tundra 2013 erhältlich.

Weitere schwere Geräte zur Zombie-Abwehr finden Sie in unserer Bildergalerie.

Fazit

Nicht alle Endzeit-Autos haben eine Chance auf eine echte Serienproduktion – zumindest so lange die Welt nicht unterzugehen droht. Hoffen wir das es so bleibt, und betrachten diese Fahrzeuge als Design-Fingerübung.